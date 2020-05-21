GDＸNike又來搶錢！新版「小雛菊AF1」碟照流出　定價也曝光

編輯／Duke

南韓歌手G-Dragon（GD）剛退伍就推出PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1聯名鞋款引領流行，似乎在宣告亞洲時尚指標正式回歸。事隔半年，這雙帶有「小雛菊」元素的球鞋有望推出新版本，並且設計細節已經流出，定價則為台幣6,300元，請各位做好錢包被掏空的準備啦！

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1將迎來全新版本。（圖／翻攝自Nike官網）

今年初，GD接連參加CHANEL巴黎時裝大秀與紐約的Nike活動後，在飛回南韓的途中短暫停留Nike總部，如今迎來聯名鞋款第二彈的消息，因此便有GD為了討論聯名細節現身奧勒岡州的消息出現，如今迎來聯名鞋款第二彈的消息，也解釋GD當時現身的原因。

在 Instagram 查看這則貼文 권지용(權志龍)（@xxxibgdrgn）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 下午 9:38 張貼

這次透過IG爆料帳號@solebyjc先前的曝光，再加上@py_rates_ 的確認，PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1即將推出全新版本，並且以黑、白兩色呈現。至於新版本是否擁有「刮刮樂」設計，目前不得而知，但包括小雛菊、刷漆在內的設計將被保留下來。

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 下午 12:34 張貼

▲鞋舌上的小雛菊以及中底刷漆被保留下來。（圖／翻攝自Nike官網）

此外，擁有與初代Yeezy Boost 350相同調性的Yeezy Boost 350 V2「Zyon」，根據YEEZY MAFIA帶來的消息，原訂在5月30日發售的Yeezy Boost 350 V2「Zyon」，將延後到6月13日上市，其中的原因YEEZY MAFIA沒有透露太多，喜歡的朋友要再等等囉。

在 Instagram 查看這則貼文 @perceps 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 下午 12:28 張貼

►低調冒出粉紅泡泡！520穿情侶鞋上街 「棉花糖色」AJ1＆AF1閃瞎眾人

►這個「DIOR馬鞍包」你喜歡嗎？設計師拆解Nike鞋盒 打造唯一的千元精品