fb ig video ETtoday search mobile

GDＸNike又來搶錢！新版「小雛菊AF1」碟照流出　定價也曝光

>

編輯／Duke

南韓歌手G-Dragon（GD）剛退伍就推出PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1聯名鞋款引領流行，似乎在宣告亞洲時尚指標正式回歸。事隔半年，這雙帶有「小雛菊」元素的球鞋有望推出新版本，並且設計細節已經流出，定價則為台幣6,300元，請各位做好錢包被掏空的準備啦！

▲GD X NIKE新版本曝光。（圖／翻攝自Nike官網、IG@xxxibgdrgn）

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1將迎來全新版本。（圖／翻攝自Nike官網）

今年初，GD接連參加CHANEL巴黎時裝大秀與紐約的Nike活動後，在飛回南韓的途中短暫停留Nike總部，如今迎來聯名鞋款第二彈的消息，因此便有GD為了討論聯名細節現身奧勒岡州的消息出現，如今迎來聯名鞋款第二彈的消息，也解釋GD當時現身的原因。

這次透過IG爆料帳號@solebyjc先前的曝光，再加上@py_rates_ 的確認，PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1即將推出全新版本，並且以黑、白兩色呈現。至於新版本是否擁有「刮刮樂」設計，目前不得而知，但包括小雛菊、刷漆在內的設計將被保留下來。

▲GD X NIKE新版本曝光。（圖／翻攝自Nike官網、IG@xxxibgdrgn）

▲鞋舌上的小雛菊以及中底刷漆被保留下來。（圖／翻攝自Nike官網）

此外，擁有與初代Yeezy Boost 350相同調性的Yeezy Boost 350 V2「Zyon」，根據YEEZY MAFIA帶來的消息，原訂在5月30日發售的Yeezy Boost 350 V2「Zyon」，將延後到6月13日上市，其中的原因YEEZY MAFIA沒有透露太多，喜歡的朋友要再等等囉。

►低調冒出粉紅泡泡！520穿情侶鞋上街　「棉花糖色」AJ1＆AF1閃瞎眾人

►這個「DIOR馬鞍包」你喜歡嗎？設計師拆解Nike鞋盒　打造唯一的千元精品

關鍵字：

G-Dragon, PEACEMINUSONE, Nike, AirForce1, 小雛菊, 刮刮樂, 刷漆設計
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

Rain跳舞影片秀超結實「子彈肌」　自曝3個月瘦身10公斤竟靠下午亂吃

Rain跳舞影片秀超結實「子彈肌」　自曝3個月瘦身10公斤竟靠下午亂吃

LV、GUCCI出壽司？鮭魚上布滿Logo　還有包包、拖鞋造型

LV、GUCCI出壽司？鮭魚上布滿Logo　還有包包、拖鞋造型

氣炸鍋為什麼爆紅？5個你非買不可的理由

氣炸鍋為什麼爆紅？5個你非買不可的理由

要相信真愛！演藝圈4對「模範夫妻金句」：他看我從女孩變成女人 除了天生油皮，痘痘長不停還有5大原因！下巴額頭狂冒原來是… 一堆假沒休就是要出去玩！IG打卡最夯的5大必住飯店 Dappei／別再猶豫要不要剪！3種穿搭技巧「短髮女孩」專屬　露出鎖骨很迷人 世界5大精品手錶銷售排名！勞力士穩居龍頭、藏家們最愛PP錶王 今夏出鏡率最高的「微中分髮」！偏旁1cm女神力爆棚　朴敏英、韓素希都在留 梅雨季超前部署！盤點5雙PALLADIUM必收爆款「橘標防水靴」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面