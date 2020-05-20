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美妝響應「520世界蜜蜂日」　相關系列85折限時優惠

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▲▼響應520世界蜜蜂日，美妝推限時優惠 。（圖／品牌提供）

▲蜜葳特一直以來關注蜜蜂生態、致力保育活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

520這天不只是適合表達我愛你的日子，更是世界蜜蜂日！愛因斯坦曾說：「如果蜜蜂從地表上消失，人類活不過四年。」美妝品牌蜜威特和嬌蘭紛紛以行動支持蜜蜂保育，為生態永續發聲。

▲▼響應520世界蜜蜂日，美妝推限時優惠 。（圖／品牌提供）

全球的食物來源有1/3的作物需要由蜜蜂授粉，蜜蜂在大自然生態中一直扮演著綠手指的角色，維繫著自然環境；然而，與人類密不可分的蜜蜂，如今卻也因受到人類活動的威脅而面臨消失的危機。

▲▼響應520世界蜜蜂日，美妝推限時優惠 。（圖／品牌提供）

以蜂為本的蜜葳特，今年為響應520世界蜜蜂日，並且呼應大家對於保育蜜蜂的重視，5/20-5/24特別推出與蜜蜂相關係系列產品享85折優惠與滿額好禮，同時重新啟動獨居蜂旅館計畫於官網獨家販售。

▲▼響應520世界蜜蜂日，美妝推限時優惠 。（圖／品牌提供）

不只如此，支持「COME BACK toMEＸ城市養蜂是bee要的」推出新書「打造我家的獨居蜂旅館」，凡購買此書即可獲得蜜威特「摩洛哥堅果花蜜旅行組」 ，持續以不同形式幫助在地團隊推廣發揚守護原生蜂類與保護城市裡獨居蜂的理念。

▲▼響應520世界蜜蜂日，美妝推限時優惠 。（圖／品牌提供）

▲蜜蜂對嬌蘭而言，不只是標誌，更是指引維護永續環境的方向。

同樣也以蜜蜂作為品牌象徵的嬌蘭，也邀請大家一同守護、珍惜並感謝蜜蜂，在520這天利用你的社群媒體與大家分享蜜蜂的重要性，可以在IG STORY中搜尋到嬌蘭蜜蜂貼圖，用數位的方式一起對蜜蜂說「我愛你」，品牌也承諾會在守護蜜蜂的道路上持續努力。

▲▼響應520世界蜜蜂日，美妝推限時優惠 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

蜜葳特, 嬌蘭, 世界蜜蜂日, 蜜蜂
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