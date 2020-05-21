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Dappei／別再猶豫要不要剪！3種穿搭技巧「短髮女孩」專屬　露出鎖骨很迷人

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▲短髮穿搭 。（圖／翻攝自IG@the_ketchap、@1993kg）

女孩髮型很神奇，只要稍微改變就能散發不同魅力。依照臉型和個性適合的髮型不同，有些女孩天生就適合短髮，這次搭編為天生適合的短髮女孩，整理出 3 種穿搭技巧，認真學會能夠讓穿搭的任何風格時尚和完美比例兼具！想要學會厲害技巧，就跟著搭編繼續看下去吧！

技巧 1 ：露出頸部及鎖骨

短髮的優勢，能夠展現好看的身體線條，尤其是頸部和鎖骨是女孩的性感部位，短髮女孩想要多一點女人味，完整展現性感線條很重要，最適合短髮女孩的單品「 襯衫」能夠隨意調整胸前的Ｖ剪裁，想要輕鬆擁有女人味，可以把襯衫當作入門單品。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技巧 2 ：多運用高腰單品

短髮女孩非常適合俐落率性的極簡風格，一件簡單的Ｔ- shirt 配上高腰牛仔褲，就能夠展現好比例且兼具時尚味道。若上衣能夠選擇短版露出腰線，讓休閒感裡帶點性感，散發的味道就能夠更有魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技巧 3 ：飾品不能少

前面說到短髮女孩很適合俐落極簡穿搭，想要讓極簡穿搭多點變化，飾品的搭配就會非常重要！可以選擇多點光澤的設計，無需太多花俏元素，才能讓整體有亮點但又能保持極簡率性的魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

短髮女孩的 3 種穿搭技巧妳學會了嗎？在穿搭上加一點小用心，風格散發的感覺就能夠更有魅力，穿得漂亮不只是能夠讓別人賞心悅目，同時也能發現原來自己的魅力無極限，只要努力都能夠越來越棒，趕緊拉身邊的姊妹一起變漂亮吧！

文字編輯：Dora

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 髮型, 短髮
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