全台最必吃蔥油餅TOP 10！宜蘭上榜4家　還有一間藏在外島

全台最必吃的蔥油餅都在這！光宜花東地區就有七間上榜，其他地區又有哪三間突破重圍進入榜單呢？

TOP 10／九代蔥油餅

嘉義市東區

將蔥包在厚實的餅皮內，外皮酥脆，內餡口感融合麵皮跟青蔥的香氣相當迷人，店家另有豬肉、牛肉等口味，都是將餡料包在其中，相當有咬勁。

▲（圖／美食客野西瓜。嚐食提供）

TOP 9／金珠蔥油餅

宜蘭縣冬山鄉

在冬山國小斜對面，餅皮要炸前才桿平，並在油鍋裡半炸半煎，使餅皮變得黃金酥脆，同時在逼掉多餘的油，加入雞蛋以及大量的三星蔥，再刷上店家自製的甜辣醬和辣椒醬，一口咬下滿溢鮮甜的蔥香！

▲（圖／美食客Rebecca提供）

TOP 8／黃記蔥油餅

台東市南海路

來到台東濱海公園一定要吃！已有30年歷史的黃記蔥油餅，不使用多油泡煎的做法，改以適量的油煎吃起來較不膩，特別的是這家使用蔥肉餡，裡頭有碎肉末吃起來滋味更鮮甜，再加上九層塔和蛋提香，不吃可惜！

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

TOP 7／竹力亭-雞排蔥油餅

台南市永康區

雞排與蔥油餅組合超豪華！台南人在美食方面真的不開玩笑，脆口蔥油餅皮加蛋，夾上現炸雞排加生菜沙拉，多種口感相容滋味超豐富，一次滿足想吃炸物的多種願望。

▲（圖／美食客小波提供）

TOP 6／彭記蔥油餅

宜蘭市聖後街

在地人推薦來東門夜市必吃的蔥油餅，擀平後下鍋油煎至表面有些焦黃，想加蛋再放上蛋一起煎，吃得到鍋氣，口感較為扎實且越嚼越香，假日有時需要排隊，請耐心等待喔！

▲（圖／美食客Louise劉軟糖提供）

TOP 5／頭城阿伯炸蛋蔥油餅

宜蘭縣頭城鎮

頭城火車站外有一台不顯眼的發財小貨車，老闆阿伯賣著帶有Q勁的炸蛋蔥油餅，火侯拿捏適當，包滿宜蘭三星蔥吃起來有焦香氣，雖然現在主要是二代在製作，但阿伯還是會在旁邊協助，口感好吃不變。

▲（圖／美食客晴Ching提供）

TOP 4／黃車炸彈蔥油餅

花蓮市復興街

座落在花蓮復興街上，老闆與員工們不停桿皮、油炸與裝袋，點餐後需等待叫號，實心的薄餅皮內心很有Q勁，炸蛋時間拿捏得很精巧，一口咬下炸蛋會爆出半熟蛋黃液，如果想要全熟記得要先跟老闆告知喔！

▲（圖／美食客干干提供）

TOP 3／老牌炸彈蔥油餅

花蓮市復興街

花蓮復興街上另一間蔥油餅老店，同樣是薄餅皮這家吃起來較為酥脆，炸蛋一樣是半熟路線，淋上醬汁帶有鹹香，兩間店各有擁護者，就看吃貨們比較喜歡哪種口感。

▲（圖／美食客IrisLin提供）

TOP 2／郵局口蔥油餅

澎湖縣馬公市

唯一的離島蔥油餅，來澎湖必吃！深油鍋的油炸餅皮，特色在於老闆免費提供小黃瓜、蒜泥和辣椒，讓客人自由調味相當佛心，小黃瓜解膩，辣椒醬使用生辣椒口味相當嗆，敢吃辣的吃貨一定要加！

▲（圖／美食客Abbie提供）

TOP 1／柯氏蔥油餅(礁溪蔥油餅)

宜蘭縣礁溪鄉

全台最出名的蔥油餅就是這家，將桿好的餅皮泡到油多的煎鍋裡煎炸，直到澎起後加蛋，以及宜蘭最銷魂的香甜三星蔥，完成後自行加添醬料，就是酥脆厚實層次多的銅板美食。不過，排隊人潮多可斟酌時間再來。

▲（圖／美食客果果愛Fruitlove提供）

圖、文／MENU美食誌

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