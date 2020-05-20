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敦南誠品長窗變身「世界最美便條紙」　是收藏絕景最文青的方式

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▲誠品敦南便條紙。（圖／誠品提供）

▲誠品敦南便條紙，售價2,680元。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

5月底即將正式邁入歷史的敦南誠品書店，近期宣布被網友暱稱為「世界最美便條紙」的OMOSHIROI BLOCK合作，推出限定版紙雕便條紙，將敦南書店中的特殊景色，包括長窗、木質書架與窗外樹景都變成設計元素，隨著一張張使用後，絕景也慢慢被呈現出來，是最適合文青們收藏回憶的一種方式。

日本設計公司TRIAD以立體雕刻方式，慢慢呈現出光景的「紙雕便條紙」，詮釋京都清水寺、東京淺草雷門風景，數年前便在網站上爆紅，一推出隨即便日本當地文具控瘋狂搶購，連官網都整個當機，當時也成為眾多文具控與觀光客的夢幻逸品，今年初也曾與奇美博物館合作，推出「森林中的博物館」，在當時也成為話題。

▲OMOSHIROI BLOCK奇美博物館系列。（圖／奇美博物館提供）

▲OMOSHIROI BLOCK奇美博物館系列。（圖／奇美博物館提供）

▲OMOSHIROI BLOCK奇美博物館系列。（圖／奇美博物館提供）

本月為敦南誠品書店營業倒數最後1個月，誠品特別與有「世界最美便條紙」之稱的OMOSHIROI BLOCK推出獨家限定版「誠品敦南店紙雕便條紙」，用簡單的立面描繪敦南誠品的特殊風格，包括橢圓頂的長窗、以及安和路路樹的樹景，高矮錯落的木質書架，帶出走廊與階梯的設計，此景將轉化成回憶，隨著一張張便條紙的使用，慢慢浮現在腦海裡。

▲誠品敦南便條紙。（圖／誠品提供）

▲誠品敦南也推出立體便條紙，讓民眾能收藏即將對大家說再見的歷史書店。（圖／誠品提供）

而5／31敦南誠品閉幕當天，規劃24小時不停歇活動，從凌晨00：00起，多位名作家接力展開連續18小時不間斷「講座馬拉松」，詹宏志、陳文茜將現場開講，下午2點鐘油台灣首位太陽馬戲團前首席舞者張逸軍，引領舞者以精湛的舞蹈表演；晚間7點則在戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，由人氣樂團旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白、陳昇等輪番接唱。

誠品表示，當天也提供「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到新24小時書店誠品信義店，即起至5月底止，會員卡友持誠品生活南西、信義店、敦南店、松菸店、板橋店、站前店、西門店、武昌店之誠品生活或誠品書店之「實體紙本發票」金額，可於誠品行旅折抵住房或指定餐飲，最高可享全額折抵。

關鍵字：

誠品, 敦南, 24小時書店, 便條紙, 熄燈, OMOSHIROI BLOCK
fashion.net

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