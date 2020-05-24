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中山站美食地圖在這！平價小吃到網美店都有　造訪六種口味甜甜圈

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▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

中山站雖然不像東區、信義區這麼熱鬧，但也默默地藏了許多美食，快跟著MENU一起來看看吧！

點冰室·ジャビン

這個草莓三明治擄獲了多少人的心！鬆軟的白吐司夾著鹹鹹甜甜的奶霜、新鮮的大湖草莓，草莓吃起來很多汁，一口塞入嘴裡充斥著滿足感。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常提供）

二會咖啡廳

藏在巷弄裡的二樓，常常開店不久就滿座，復古老宅的氛圍，窗邊還有一片陽光灑落;戚風蛋糕是這裡的招牌，搭上鮮奶油、放上切片香蕉、灑上核桃，吃起來很有口感。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ab031222提供）

川渝小吃坊

道地四川麻辣小吃，小小一間店每到用餐時間總是充滿人，重慶麻辣粉、口水雞是必點，麻卻帶勁與酸，吃著吃著越吃越開胃。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客|天生食怪|自以為的美食家提供）

ABCD . A BETTER COFFEE & DOUGHNUT

六種口味的甜甜圈超欠拍，是台北必吃的甜甜圈。麵團很香、口感很Q，咬下後不會油也不會甜，配杯咖啡剛剛好。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客池宗翰提供）

GOCHA BAR

美麗又浪漫，新鮮水果打成的果昔，通常使用兩種以上的食材製成，甜度是來自水果本身的甜味所以沒辦法調整，一杯喝下來也很有飽足感。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tammy Chou 提供）

川畝園麵食館

最多人點的是炒飯和捲餅，但炒麵、餃類也很多人推薦。因平價選擇多，一連吃好幾天都不是問題。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Mandy Hung提供）

四米大石鍋拌飯

嘴饞想吃韓式料理就來這！石鍋拌飯、海鮮煎餅、辣炒年糕、豆腐魚板通通有，主推石鍋拌飯，七種口味讓你挑，一上桌的滋滋作響先別攪拌它，微微焦香的鍋巴才誘人！

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客eateatforfun提供）

卜卜商店

這裡的價位以台北來講非常親民，除了飲料外有提供三明治、鬆餅的輕食，環境清幽而且放鬆，還有販售碗盤器皿，是一間複合式咖啡廳。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

THE WRICE來時

餐點以冰品、飯食、甜食為主，咖哩醬日式又夾帶南洋風味，濃稠不膩口，紅蘿蔔、馬鈴薯、花椰菜、肉都很大塊，特別的是上面還放一根剝皮辣椒！

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客婷の食記提供）

美天餐室DAY DAY

復古港式餐廳，西多士、金山醬烤雞腿蛋飯、絲襪奶茶是必點！另外也有販售韓式、泰式餐點，一次能吃到三國料理。

▲中山站美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客甜不辣兔子提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 中山, 美天餐室DAYDAY, THEWRICE來時, 卜卜商店, 四米大石鍋拌飯, 川畝園麵食館, GOCHABAR, ABETTERCOFFEE, 川渝小吃坊, 二會咖啡廳, 點冰室
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