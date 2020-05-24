Dappei／IG超實用「GIF關鍵字」記下來　讓你的限時動態更可愛

想幫限時動態加上 GIF 卻又找不到好看的 GIF 嗎？自從限時動態有了 GIF 的功能後，常常看到朋友有很多可愛的貼圖，卻又不知道怎麼找這些關鍵字，搭編都聽到各位的心聲囉，搭編每天發限時動態也發出不少心得，以下這幾個 GIF 關鍵字記下來，保證讓你的限時動態更可愛！

1. 關鍵字：malenaflore

近期最夯的顏色非粉紅莫屬了，這系列將日常生活用品都變成粉橘色調，筆觸也很細膩光是 GIF 本身就很有質感，推薦給喜歡粉紅色又走文青風格的你，不管是旅遊還是記錄生活都可以多多運用！

2. 關鍵字：madgenfou

這款關鍵字人氣超高絕對是吃貨必備，吃早餐或下午茶的時候都可以使用，精緻的手繪食物看著就讓人心情很好，柔和的色調也很適合在咖啡廳打卡用，快點替手上的食物加點 GIF 吧！

3. 關鍵字：bobocatkf

這是搭編想要私心分享的關鍵字，因為插畫家是台灣人，所以畫了不少台灣小吃，很難得在 GIF 上找到如此道地的手繪風小吃，甚至有奶凍捲、蔥抓餅等意想不到的食物！連口罩跟酒精都變得很俏皮，若想找口罩的貼圖不要再打 mask 了，記住這組超級實用的關鍵字。

4. 關鍵字：chxrr

如果你喜歡迪士尼一定要試試這個關鍵字，特別適合少女們！小熊維尼、三眼怪、蛋頭先生在作者的筆下萌度直接翻倍，也可以看到一些英文字的動圖，風格簡約可愛，真的會想把每一張都塞進限時動態裡。

5. 關鍵字：deco

這組玩具總動員的貼圖推薦給有童心的你，裡面有巴斯光年、叉奇、胡迪跟各種圖案的紙膠帶可以選，內行人必收！

6. 關鍵字：agiszerint

以單一的顏色和簡約的線條為主，畫出這些 GIF 動圖的是一名來自匈牙利插畫家，認真看可以發現貼圖中有很多愛心跟太陽，千萬不要覺得是重複的圖！其實每張圖的表情都不一樣，可以依照當天心情選擇最相符的臉，把 GIF 當成心情日記！

7. 關鍵字：csak

常用 IG 推薦的 GIF 應該覺得這幾張貼圖很眼熟吧，和別人聊天傳 GIF 也很常會看到最左邊的那個貓咪還有跳舞的正方形娃娃，這系列也有不少荒誕怪奇的動物，看了讓人會心一笑。

Dappei 結語：

以上這 7 組關鍵字真的要像記單字一樣把它背起來，而且要輸入完整的關鍵字才找得到所有貼圖，希望大家的限時動態都可以變得更加繽紛！

文字編輯：Diphylleia

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