櫻花妹早就瘋一波！翻開IG直接洗版起來的「咖啡歐蕾」唇色

記者李薇／綜合報導

棕色系唇膏在日本爆紅許久，帶點「咖啡歐蕾」的質感，擦上雙唇超級顯白，可以避免肌膚的蠟黃感，因此深受櫻花妹的喜愛，紛紛都在入手，其中有兩支特別受到歡迎，身為唇膏控怎麼可以不擁有！

BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #Blackberry。（圖／kmymsr_jojo IG、uchidayuho IG）

BOBBI BROWN的迷戀輕吻唇膏是品牌很經典的唇彩，其中這支#Blackberry的色號，真的就像是名字一樣，帶有一點黑色的莓果色調，但其實實際擦起來很有楓葉紅色的質感，一抹就超級顯色，可以打造出具有氣場的個性妝感，當然也可以薄擦，看起來也會很有女人味。

NARS 時尚經典唇膏 #Tanganyka。（圖／___mxixnxt___ IG、yumi.morikawa IG）

NARS的時尚經典唇膏是創辦人FRANCIOS NARS創立品牌最初的經典產品，其中這支#Tanganyka一在日本上市，就大受歡迎，翻開IG就可以發現直接洗版一片，許多人都在購入這款顏色，一抹就很飽和的潤澤感，塗抹起來很顯白，是蠟黃女孩必備神器。

資生堂 激蜜光唇膏 #110 Juniper。（圖／pikacchi_yam IG、oz.design IG）

水潤感的唇色非常受到日本女性的喜愛，比起霧面的唇膏，不顯唇紋，就是不顯老的重點，這支激蜜光唇膏也不例外，呈現出來的水潤感，看起來雙唇自然又輕透的妝效，大受櫻花妹喜歡，擦起來是不會過濃的棕色調，非常適合剛剛嘗試棕色系唇妝的女孩。