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Dcard美妝板狂推4大持妝眉筆　「韓系開架款」網讚：CP值第一

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編輯／Amanda　圖／翻攝《Dcard》美妝板、品牌官網

炎熱的夏天即將來臨，除了底妝有脫妝危機，眉毛也是另一個容易脫妝的重點部位，所以越來越多人挑選眉妝產品時除了要順手好畫，也很在意持久抗暈效果。近日《Dcard》美妝板上就有網友PO文分享4款持妝效果很好的眉筆，引發熱烈討論，其中有一款韓系開架品牌眉筆更被大讚「整體CP值第一名」！

▲Dcard狂推4款持妝眉筆。（圖／翻攝Dcard,品牌官網）

innisfree妝自然眉筆

innisfree妝自然眉筆在網上紅了許久，幾乎可說是人手一支的「國民眉筆」，寬橢圓形筆頭設計，附帶眉刷，可輕鬆畫出眉型、也可細部修飾眉尾，台灣目前有7種色選。網友評論筆芯偏硬、顯色度適中，重複塗畫也不易結塊，持久度也不錯，加上親民的白菜價格，更讓網友大讚「整體CP值第一名」、「畫眉人生必備良藥」。

▲Dcard狂推4款持妝眉筆。（圖／翻攝Dcard,品牌官網）

Anastasia Beverly Hills 完美眉筆

Anastasia Beverly Hills是美國知名彩妝品牌，其眉妝產品非常出名，被公認為「美眉女王」，從眉筆、眉粉、眉膠到修眉工具都大受歡迎，甚至網上曾流傳「可以不買ABH的唇釉、眼影甚至是高光產品，但眉部產品不買不行！」

網友大推的這支完美眉筆，筆觸是很滑順的絲絨質地，畫上後會轉變為眉粉的自然妝感，很適合用來填補眉毛空洞，還可省掉眉粉，且顯色度高、持久度也超好，一整天下來眉尾還是很俐落，唯一缺點就是價格偏高，「不然我最愛的眉筆應該是它了」。

▲Dcard狂推4款持妝眉筆。（圖／翻攝Dcard,品牌官網）

Integrate 極致完美速型眉筆

有著2mm細頭筆芯的Integrate 極致完美速型眉筆，筆芯柔滑好描繪，可畫出描繪根根毛流，尾端附有柔軟眉刷。網友評論其顯色度中等，是「那種不知道要選哪支眉筆時，盲抓來畫絕對安全又穩妥」，推薦想要自然妝感的人可以選擇這支，更笑說「如果趕著出門我一定會使用這支，跟他名字一樣，速行（型）。」

▲Dcard狂推4款持妝眉筆。（圖／翻攝Dcard,品牌官網）

PONY EFFECT 專業雙頭眉筆

南韓美妝大神Pony的彩妝品牌PONY EFFECT不僅底妝、唇彩好用，這款專業雙頭眉筆也備受肯定，採用1.5mm的超細筆芯搭配獨特長效持色配方，可勾勒出完美眉型線條和一根根毛流感。網友熱推筆頭細緻、很好畫，而且有防水效果、妝效很持久，除了筆蓋很鬆、蓋不太緊之外，沒什麼問題。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, 美妝板, Dcard, 網友, 眉筆, 持久, 持妝, 推薦, 好用, CP值, innisfree, PONY EFFECT, Integrate, Anastasia Beverly Hills , ABH
fashion.net

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