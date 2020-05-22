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無印良品推行李箱「現折800元」　IKEA涼爽雙人床包650元有找

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▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）

▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣連續13天零確診，38天無本土病例，民眾生活漸漸回復正常，許多百貨、餐廳也慢慢找回人潮，適逢氣溫逐漸接近炎熱夏季，居家業者也推出一系列優惠與新品吸人氣，無印良品近期針對旗下20款商品推「現折優惠」，包括熱賣的四輪拉桿行李箱，也能現折800元；IKEA則針對季節推出超值涼感商品，雙人床包售價649元超親民。

疫情趨緩加上適逢換季，居家業者也紛紛祭出利多與新品吸客，無印良品近期推出「好感生活應援」提案，即起至6／2止，針對門市特定20款商品推現折優惠，拋開集點或下回再用的優惠券，一下就讓消費者有感。

▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）

▲撥水加工有機棉舒適基本便鞋原價799元，現折100元。

較受民眾歡迎的現折優惠商品包括指定款四輪硬殼止滑拉桿箱，原價5,500元至8,500元，優惠期間每款可直接現折800元，等同打85折，其他包括USB桌上型風扇，原價750元至1,090元，現折100元；原價2,350元的山毛櫸衣帽架，現折500元，而指定款轉角用的橡木薄型收納架現折最多，原價13,200元，可現折3,900元。

▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）

▲指定款四輪硬殼止滑拉桿箱。

▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）

▲（左）山毛櫸衣帽架；（右）橡木薄型收納架。

IKEA則針對即將來臨的炎夏，推出涼感舒眠寢具的新品，主打透氣的天然材質，外層特殊的凝膠能有效減緩體溫上升，相關商品包括以記憶泡棉打造的KNAPSTAD舒眠薄墊，具有減緩體溫上升的特殊凝膠，售價5,990元；KLUBBSPORRE人體工學枕有雙面設計，其中一面則有凝膠層，且枕心的透氣孔設計能排除熱氣，售價1,399元。

▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）

▲（左）KLUBBSPORRE人體工學枕；（右）KNAPSTAD舒眠薄墊。

另外還有HOSTVADD雙人床包，採用尼龍纖維材質，並使用特殊方式織成，號稱可排除熱氣，提供涼爽、舒適感受，售價649元。

▲居家業者包括無印良品與IKEA推優惠與新品吸客。（圖／品牌提供）

▲HOSTVADD雙人床包。

關鍵字：

無印良品, 優惠, MUJI, 行李箱, IKEA, 涼夏, 床包
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