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破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢

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▲Her墾丁嵐翎渡假莊園。（圖／翻攝官網）

▲墾丁嵐翎白砂渡假莊園，寬敞舒適。平日精緻家庭房住宿券 (含早餐) 原價17,800元，特價5,233元，平日精緻雙人房住宿券 (含早餐) 原價11,800元，特價3,675元。點我購買。

時尚中心／綜合報導　圖／翻攝自官網、嵐翎白砂渡假莊園FB

在台灣的疫情逐漸趨緩下，終於能將警戒的心情稍微放鬆下來，加上逐漸升高的氣溫，讓不少人萌生了想到海邊度假的念頭，墾丁就有無敵海景以及絕美的珊瑚礁，完全不輸國外！購物平台「Her和她」推出墾丁景觀民宿「嵐翎白砂渡假莊園」下殺近3折的住宿券，想來場夏日之旅絕不能錯過這檔好康。

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎白砂渡假莊園，寬敞舒適。平日精緻家庭房住宿券 (含早餐) 原價17,800元，特價5,233元，平日精緻雙人房住宿券 (含早餐) 原價11,800元，特價3,675元。點我購買。

墾丁嵐翎白砂渡假莊園佔地廣大氣派，外觀以紅瓦白牆打造，有歐式渡假村風情，其中最大特色便是其莊園主人熱愛木材的職人精神，運用珍稀的檜木、櫸木、梢楠木手工打造整個空間，一進入民宿就可以聞到撲鼻而來的檜木香氣，十分療癒身心。

民宿前臨大尖山，位於白砂灣旁的森丘之頂上，被大片草原、樹木圍繞，彷彿世外桃源，距離海灘不到300公尺，對於喜歡戲水的人來說非常方便，夜晚的莊園更是相當美麗，許多人選在這兒舉辦婚禮，洋溢南國浪漫氣氛。

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎白砂渡假莊園，寬敞舒適。平日精緻家庭房住宿券 (含早餐) 原價17,800元，特價5,233元，平日精緻雙人房住宿券 (含早餐) 原價11,800元，特價3,675元。點我購買。

民宿的每間房間都是使用純手工打造的檜木傢俱，空間寬敞，還有德國衛浴設備以及浴缸，大片落地窗外則是一片庭園，放著海灘桌椅，很適合愜意的欣賞日落晚霞、山景以及海景。嵐翎白砂渡假莊園的「平日精緻家庭房住宿券」原價17,800元，購物平台「Her和她」推出超優惠價5,341元，「平日精緻雙人房」則是原價13,800，特價3,750元，而且兩者都是含早餐的方案，相當於3折的價格，CP值高到破表，現在不搶更待何時？

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎白砂渡假莊園平日精緻家庭房住宿券 (含早餐) 原價17,800元，特價5,233元。點我購買。

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎白砂渡假莊園平日精緻雙人房住宿券 (含早餐) 原價11,800元，特價3,675元。點我購買。

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝自官網）

▲墾丁嵐翎白砂渡假莊園平日精緻雙人房住宿券 (含早餐) 原價11,800元，特價3,675元。點我購買。

關鍵字：

HER, Her和她, 住宿券, 墾丁, 屏東, 白砂灣, 夏季, 旅遊, 度假, 嵐翎白砂渡假莊園
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