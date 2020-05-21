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百年靈夯爆的彩虹錶推二代版　部分收益捐慈善挺抗疫醫療人員

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▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈推出限量1000只的Superocean Heritage ’57超級海洋文化限量版二代腕錶，134,000元。（圖／百年靈提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

精品業雖受新冠肺炎影響甚鉅，但獻愛腳步不停歇，百年靈（Breitling）因4月在網路發表Superocean ’57超級海洋腕錶大受好評，決定加碼推出第二代錶款，延續備受錶迷喜愛的彩虹元素時標，但面盤改為藍色，限量發行1000只，品牌宣布部分收益將捐給新冠肺炎疫情重災區的慈善機構支持醫療人員，當中於官網售出的前100只二代錶，每一只額外捐出1000瑞士法郎（約30,976萬元台幣）。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲藍色面盤的Superocean Heritage ’57超級海洋文化限量版二代腕錶，部分收益將捐助新冠肺炎重災區。
 

百年靈Superocean Heritage ’57超級海洋文化限量版二代腕錶，配備藍色陶瓷錶圈與面盤，最大亮點是12、3、6和9點鐘的繽紛圓點時標，時標、時針與分針均塗有Super-LumiNova®螢光塗層，呈現彩虹漸層色調，搭配金棕色復古皮革錶帶或Ocean Classic精鋼錶鍊，售出部分收益將捐給法國、義大利、日本、西班牙、英國、美國的慈善機構挺前線醫療人員。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍於北美地區發起#ToThoseOutside活動，在精品店窗戶展示向抗疫英雄致敬的手寫文字。（圖／萬寶龍提供）
 

而宣揚書寫美好的萬寶龍（Montblanc），則於北美地區精品店發起#ToThoseOutside活動，將精品店窗戶變成留言板，讓大眾透過文字表達對防疫人員的感謝；日本珠寶品牌TASAK則響應英國發起的「Light It Blue」活動，於夜晚在倫敦新龐德街與東京銀座的旗艦店點亮藍燈，藍色是專業醫療代表色，向辛苦抗疫的醫療人員致敬。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI於倫敦新龐德街旗艦店（左）與東京銀座旗艦店點亮藍燈，向對抗新冠肺炎的醫療人員致敬。（圖／TASAKI提供）

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