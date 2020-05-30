額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

▲想養出好膚質，先做好卸妝清潔。（圖／翻攝IG@yubi_190、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

大家都知道，清潔是肌膚保養最關鍵的第一步，尤其有化妝習慣的人，卸妝沒卸好不僅影響後續保養吸收，更會導致粉刺痘痘冒不停，肌膚出狀況。像是以下5個卸妝NG誤區超多人都在犯，快來檢視看看妳中了幾個？

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NG 1：網路好評卸妝品一定好



市面上的卸妝品種類很多，從清爽的卸妝水、凝膠、乳到清潔力佳的卸妝霜、油等，除了依照個人化妝濃淡習慣來挑選質地劑型，皮膚科醫師建議，還可考慮個人膚質狀況，像是乾性肌、敏感肌盡量少用清潔力過強的卸妝品；容易出油、怕油膩的油皮肌則可選用質地較清爽的卸妝品，甚至可以準備不只一種質地的卸妝品，依照當天膚況、妝容需求來更換使用。

▲使用卸妝油或卸妝霜，做好乳化動作才能避免殘留。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

NG 2：隨便抹抹就沖水

油脂含量高的卸妝油或卸妝霜，卸妝清潔效果好，能快速卸除全臉濃妝，但可別因此一抹上臉隨意搓搓就想沖水，沒有乳化或乳化得不完全，不僅殘妝卸不乾淨，卸妝品也容易殘留於臉上，粉刺痘痘當然冒不停。

▲就算唇彩「看起來」都掉光了，可能還有殘妝卡在唇紋裡。（圖／翻攝IG@daddomi）

NG 3：口紅掉光了不用另外卸

很多女生都犯過這個錯誤，經過吃飯、喝水一整天下來唇彩都掉光了，看嘴上沒有顏色就覺得不用再麻煩卸唇妝，但其實眼睛沒看到，不代表真的沒有唇彩殘留了。現在唇彩大多強調持久，雖然大部分已掉色，但可能還是有些許殘留卡在唇紋裡，若常忽略唇部卸妝，長期下來會讓唇色越來越暗沈，且變得乾燥易起皮。

NG 4：忽略髮際、下顎邊緣

很多人卸妝洗臉時只專注清潔臉部中央區域，而忽略了像是髮際線、兩耳鬢角處或下巴脖子等臉周細節，但別忘了這些局部也都有上妝，就算只是用餘粉帶過，也不能忽略清潔。

▲皮膚科醫師建議，卸妝後還是要再洗臉。（圖／翻攝IG@ahc.official ）

NG 5：卸妝後不洗臉



雖然有些卸妝產品主打洗卸合一，卸妝後不用再洗臉，但其實皮膚科醫師和成分專家都建議，卸妝後還是要洗臉，避免殘妝、卸妝產品或油脂殘留，導致粉刺生成。

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