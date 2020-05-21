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痘痘別來亂！謹守「美背3原則」，夏季化身性感小姊姊

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▲▼謹守「美背3原則」，化身性感小姊姊 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲許瑋甯大露光滑美背，讓人羨慕。（圖／翻攝自IG/anno8o7，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏天悄悄逼近，女孩們期待穿上火辣的比基尼，卻發現背後不夠完美，根據研究顯示，氣溫每上升攝氏1度，皮膚出油量就會增加10%，過多的皮脂堆積容易造成毛孔堵塞，不只雙臉，連胸前、背後都冒痘。皮膚科醫師提醒以不過度清潔、維持油水平衡、挑選溫和洗沐產品為基本原則。


台灣有將近8成的消費者為油性及混合性肌膚，根據近期發表的《保養品消費態度調查》中更指出，台灣女性的肌膚困擾前三名分別為「粉刺痘痘」(49%)、「容易出油」(43%)以及「毛孔粗大」(43%)。

▲▼謹守「美背3原則」，化身性感小姊姊 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲過度清潔反而會傷害肌膚。

20SKIN醫美集團總院長黃勇學醫師建議，面對痘痘困擾，應該以「清潔控油」為基礎，尤其應選擇溫和的清潔產品，兼具調控油光及保濕功效，每天早晚各清潔1次即可，過度清潔反而會破壞皮膚表層。也就是說，只要維持皮膚油水平衡，就能呈現滑順透亮的光澤，保養要從調理「皮脂品質」與調控「皮脂數量」做起，分泌出健康且適量的皮脂。

▲▼謹守「美背3原則」，化身性感小姊姊 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲貝膚黛瑪 平衡控油比基尼美膚皂，100g，320元。

貝膚黛瑪平衡系列針對油性及混合性肌膚的需求推出平衡控油比基尼美膚皂，特別針對臉上油光、胸前瑕疵、背後痘痘三大困擾，利用獨家專利從源頭解決油光，不含皂鹼，臉部身體都能使用，輕鬆洗出零瑕疵肌膚。

醫師更提醒，背部肌膚皮脂分泌易致痘，需要積極鎮定調理，平衡肌膚的油水狀態，建議挑選無皂鹼、pH5.5等溫和保護肌膚屏障的產品，切記不要過度清潔，讓肌膚持續打造油水平衡、好菌多壞菌少的健康基礎才是關鍵。

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▲▼謹守「美背3原則」，化身性感小姊姊 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲施巴 pH5.5潔膚露，200ml，350元。

▲▼謹守「美背3原則」，化身性感小姊姊 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲艾瑪絲 5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1，260ml，450元。

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關鍵字：

美背, 保養, 清潔, 抗痘, 痘痘
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