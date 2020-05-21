Met Gala今年確定掰了！官方忍痛宣佈：全年暫停一切活動

記者鮑璿安／台北報導

「時尚奧斯卡」Met Gala原定於五月的第一個星期一舉行，每年眾星雲集都成為全球焦點，然而今年（2020）礙於疫情影響暫時延後，讓不少時尚迷相當失落，而今再傳出扼腕消息，紐約大都會博物館在最新聲明中宣佈：「今年Met Gala徹底取消。」

在 Instagram 查看這則貼文 Met Gala（@themetgalaofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 3:33 張貼

Met Gala為美國紐約大都會藝術博物館時裝館籌集資金的年度慈善晚宴，自1948年成立，更有「時尚奧斯卡」的封號，依照慣例在五月的第一個星期一舉行，今年受到疫情影響只能暫時延後，隨著局勢不明朗，紐約大都會博物館19日在最新聲明中宣佈：「基於社會安全，今年Met Gala徹底取消。」

在 Instagram 查看這則貼文 Met Gala（@themetgalaofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 上午 6:54 張貼

此舉也令眾多時尚迷心碎，回顧去年主題「CAMP：Notes on Fashion」（敢曝：時尚筆記），女神卡卡（Lady Gaga）以加長桃紅色禮服搭配誇張蝴蝶結亮相，妝容上的無敵纖長睫毛造型還歷歷在目。而今年原定主題為《時間：時尚與存續》（About Time: Fashion and Duration），同時也是博物館邁向150週年的關鍵時刻，應該是相當盛大的一年，不過面臨突如其來的疫情，一切都亂了計劃。

館長丹尼爾魏斯（Daniel H. Weiss）只能無奈說道：「自信且期待我們再次歡迎所有人享受大都會藝術博物館的收藏。」並且官方表示直至2021年前都不會有活動舉行，暫停一切演講、音樂會等聚會，博物館預計8月中旬後才會逐漸開放。

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