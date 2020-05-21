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難纏汙漬也別怕！5個「清潔白T」妙招，立刻白帥帥

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▲▼先別急著丟！特搜5個清潔白T妙招 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲白T髒了，整體造型立刻掉漆。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春夏是白色的季節，隨手就能套上的白T更是百搭，但弄髒後如何洗淨如新，著實讓人頭疼！舉凡流汗發黃、食物沾染衣服、彩妝沾到領口都不好處理，洗不掉時先別急著丟，試試以下妙招，能幫你再省一筆治裝費。

▲▼先別急著丟！特搜5個清潔白T妙招 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

汗漬

白色衣物的領口和腋下最容易有發黃污漬，這時候請將衣服浸泡在加了白醋的溫水中，靜待幾分鐘後，再使用蘇打粉、雙氧水、鹽巴混合後敷在汗漬處，接著再丟進洗衣機。提醒大家換季前務必將白色衣物洗一遍再收納，時間久遠的污漬要洗掉則更費工夫。

果汁印

夏季正是大嗑熱帶水果的季節，芒果、火龍果等鮮豔果肉，沾在衣服上尤其難洗，建議沾染後先用紙巾壓乾水分，接著泡在加入白醋的常溫水中，利用小刷子刷拭，最後再進行正常清潔程序。

▲▼先別急著丟！特搜5個清潔白T妙招 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

口紅印

身為女生，最容易不小心印到口紅印，這時建議拿小刷子沾取蘇打粉輕輕刷除，也可以使用沾了氣泡式礦泉水的濕布擦拭，或者噴適量定型噴霧在口紅印上，抹淨後再放進洗衣機清洗。

粉底液

穿脫衣服時最容易沾到衣領，毀了一整天的好心情，若是家裡有刮鬍膏，先搓揉沾到粉底液處先初步處理，若是粉底液比較偏油性，那麼可搭配洗碗精再清潔一次，接著丟入洗衣機。

▲▼先別急著丟！特搜5個清潔白T妙招 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

不夠白

白色衣物除了沾染污漬外，更有穿久了不夠白的煩惱，這時可以試試檸檬汁，在熱水中加入半杯檸檬汁浸泡一夜，接著再用一般清潔模式再洗一次，就能保持潔白。

另外必須提醒，白T怕高溫，清潔後自然風乾是最好的方式，若梅雨季需要烘衣，則須留意低溫烘乾較佳，最好是完全乾透前拿出烘乾機，杜絕白T發黃的可能性。

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關鍵字：

白T, 清潔, 洗衣, 秘訣
fashion.net

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