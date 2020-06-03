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用錯卸妝品更傷臉！水、膏、乳、油怎麼選？優缺點一次告訴妳

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▲4大類卸妝品優缺點一次了解 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲卸妝品的挑選其實也需要看膚質。（圖／翻攝IG@banilaco_official）

記者張毓容／台北報導

卸妝是清潔的第一步，妝卸乾淨了，後續保養也才吃得進去，但若是用到不適合的卸妝品，粉刺痘痘狂冒、乾澀紅癢，反而爛臉。可市面上卸妝產品種類這麼多，卸妝水、凝膠、乳狀、油類到新型卸妝霜，到底該怎麼選？

許多皮膚科醫師和保養專家建議，除了依照化妝濃淡習慣來挑選，還要考慮到膚質狀況，像是乾性肌、敏感肌盡量避免使用清潔力太強的卸妝品；而怕油膩的油皮肌則可選用質地較清爽型的卸妝品。快來看看常見4大類卸妝品優缺點和適合膚質，幫你挑出適合自己的最佳卸妝品。

▲4大類卸妝品優缺點一次了解 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲卸妝水質地清爽，但只能卸淡妝，也要小心過度擦拭傷害肌膚。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

卸妝水、卸妝凝膠

卸妝水、卸妝凝膠是質地最清爽的卸妝品項，幾乎不含油脂，清爽的使用感很適合油性、混合膚質使用，但清潔力比起其他種類卸妝品較弱，只適合用來卸除淡妝，防水性彩妝、防曬則需另外使用其他卸妝品。且因卸妝力較弱，容易為了徹底卸妝而過於用力、過度擦拭而拉扯肌膚，造成肌膚傷害。

卸妝膏／霜

接觸肌膚才會轉化為油狀的卸妝霜／膏，擁有不輸卸妝油的良好卸妝力，但使用感更為輕盈、不油膩，且大多為乾濕兩用，使用起來快速方便，是近年來很受歡迎的卸妝品。

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▲Her和她 康乃馨 口罩。（圖／記者湯興漢攝）

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卸妝乳

含油量介於卸妝油和卸妝水中間的卸妝乳，卸妝力比卸妝水、凝膠更好，一般日常妝容都可卸除乾淨，且因是乳狀質地，不用再加水乳化，使用起來最溫和，對肌膚負擔小，各類型肌膚都很適合，尤其是肌膚狀況不穩的敏弱肌。

卸妝油

含油量最高的卸妝油，卸妝效果最好，不論是防水彩妝、大濃妝或舞台妝都能卸除乾淨，但使用起來易有油膩厚重感，乳化不完全容易殘留，導致粉刺痘痘生成，不適合油痘肌。

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▲4大類卸妝品優缺點一次了解 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

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▲4大類卸妝品優缺點一次了解 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

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