風.LUXURY／戴錶變年輕！　綠錶正夯　　

▲浪琴表HydroConquest深海征服者系列卡其綠面盤橡膠錶帶腕錶，51,900元。（圖／浪琴表提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士各鐘錶品牌逐步向疫情趨緩的市場介紹2020新錶，眾家錶廠好像約好似的，紛紛替既有的暢銷錶款增添綠色款式，特別是運動錶換上綠色新裝，充滿活力也更顯年輕，浪琴表（Longines）熱賣的HydroConquest 深海征服者系列已備有藍色、灰色與黑色錶款，趕在夏季來臨前再推卡其綠錶款，瞄準愛嘗鮮的錶迷。

▲伯爵Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶，396,000元。（圖／伯爵提供）



▲IWC葡萄牙系列計時腕錶，254,000元。（圖／IWC提供）



綠色有許多不同層次色調，一般人普遍認為綠錶很難駕馭，但以伯爵（PIAGET）的銷售經驗，答案是否定的，去年首度推出孔雀綠面盤的Polo皮帶錶款，面盤在光影之下能呈現出藍綠雙色共存的奇幻色彩，意外受到顧客喜愛，今年再推出鍊帶版本，並限量發行888只；而年度主力放在葡萄牙系列的IWC（萬國錶）也加入流行行列，打造帶有光澤感的深綠面盤計時碼錶，相當搶眼。

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。（圖／雷達表提供）

今年綠得最徹底的非雷達表（Rado）莫屬，因為設計主題為「Feel It！盡情感受」，強調親近大自然的概念，因此旗下每個系列都有代表大自然的綠色款式，當中太陽放射紋裝飾叢林綠面盤的Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，錶殼以加上3微米的23K金鍍層延遲氧化時間，希望交到錶主手上才開始養出獨一無二色調，且定價80,400元極具競爭力，成為品牌近期最夯錶款。

▲歐米茄超霸系列38毫米18K黃金錶殼同軸擒縱計時腕錶，616,500元。（圖／歐米茄提供）

女錶也搶搭這波綠色風潮，歐米茄（OMEGA）超霸38毫米系列新增18K金款式，計速圈與計時小盤指針才點綴綠色，讓想嘗試一下綠色但風格又不過於強烈的女性可由此入門；寶格麗（BVLGARI）則盡情施展熱情的義式魅力，錶圈銘刻品牌名的BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕錶推出隨光線流轉的綠色面盤款，更令人驚豔的是上攻頂級複雜錶的DIVAS’DREAM FINISSIMA超薄三問女錶，採用孔雀石面盤，再配上綠色鱷魚皮錶帶，誰能忽視它的存在！

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI綠色面盤精鋼與玫瑰金腕錶（左）295,700元，採用孔雀石面盤的DIVAS’DREAM FINISSIMA超薄三問腕錶5,880,000元。