fb ig video ETtoday search mobile

風.LUXURY／戴錶變年輕！　綠錶正夯　　

>

▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）

▲浪琴表HydroConquest深海征服者系列卡其綠面盤橡膠錶帶腕錶，51,900元。（圖／浪琴表提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士各鐘錶品牌逐步向疫情趨緩的市場介紹2020新錶，眾家錶廠好像約好似的，紛紛替既有的暢銷錶款增添綠色款式，特別是運動錶換上綠色新裝，充滿活力也更顯年輕，浪琴表（Longines）熱賣的HydroConquest 深海征服者系列已備有藍色、灰色與黑色錶款，趕在夏季來臨前再推卡其綠錶款，瞄準愛嘗鮮的錶迷。

▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）

▲伯爵Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶，396,000元。（圖／伯爵提供）

▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）
▲IWC葡萄牙系列計時腕錶，254,000元。（圖／IWC提供）

綠色有許多不同層次色調，一般人普遍認為綠錶很難駕馭，但以伯爵（PIAGET）的銷售經驗，答案是否定的，去年首度推出孔雀綠面盤的Polo皮帶錶款，面盤在光影之下能呈現出藍綠雙色共存的奇幻色彩，意外受到顧客喜愛，今年再推出鍊帶版本，並限量發行888只；而年度主力放在葡萄牙系列的IWC（萬國錶）也加入流行行列，打造帶有光澤感的深綠面盤計時碼錶，相當搶眼。

▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。（圖／雷達表提供）

今年綠得最徹底的非雷達表（Rado）莫屬，因為設計主題為「Feel It！盡情感受」，強調親近大自然的概念，因此旗下每個系列都有代表大自然的綠色款式，當中太陽放射紋裝飾叢林綠面盤的Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，錶殼以加上3微米的23K金鍍層延遲氧化時間，希望交到錶主手上才開始養出獨一無二色調，且定價80,400元極具競爭力，成為品牌近期最夯錶款。

▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列38毫米18K黃金錶殼同軸擒縱計時腕錶，616,500元。（圖／歐米茄提供）

女錶也搶搭這波綠色風潮，歐米茄（OMEGA）超霸38毫米系列新增18K金款式，計速圈與計時小盤指針才點綴綠色，讓想嘗試一下綠色但風格又不過於強烈的女性可由此入門；寶格麗（BVLGARI）則盡情施展熱情的義式魅力，錶圈銘刻品牌名的BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕錶推出隨光線流轉的綠色面盤款，更令人驚豔的是上攻頂級複雜錶的DIVAS’DREAM FINISSIMA超薄三問女錶，採用孔雀石面盤，再配上綠色鱷魚皮錶帶，誰能忽視它的存在！

▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）▲▼綠錶專題 。（圖／公關照）

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI綠色面盤精鋼與玫瑰金腕錶（左）295,700元，採用孔雀石面盤的DIVAS’DREAM FINISSIMA超薄三問腕錶5,880,000元。

關鍵字：

風Luxury, Piaget, 伯爵, Longines, 浪琴表, Rado, 雷達表, IWC, 寶格麗, BVLGARI
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女

黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美 這雙喬丹鞋要1677萬元！　蘇富比網拍Air Jordan 1創史上最高天價 Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷 60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去 曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分 王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物 亮･珠寶／親愛的，CHAUMET把冠冕變求婚鑽戒了！　加碼花式車工鑽套牢另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面