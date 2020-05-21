歐陽娜娜全身RV低調拍美照　遭姐妹「長腿齊發」差點搶走風頭

記者鮑璿安／台北報導

5月20日過去了，在難得的「我愛你日」， Roger Vivier大陸區代言人歐陽娜娜親自釋出私服美照帶貨，不過這次就連姐妹歐陽妮妮、歐陽娣娣也跟上，換上品牌全新系列擺拍一波，更大秀火辣長腿搶鏡，差點蓋過真正代言人歐陽娜娜的風頭。

▲歐陽娜娜在520當天以Roger Vivier大陸區代言人身份帶貨最新單品。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜在去年（2019）接下Roger Vivier大陸區代言人，為迎接「520我愛你日」，她也在微博PO出私服美照寵粉，只見歐陽娜娜換上短版灰色套裝，全身俐落剪裁展現率性氣質，當然也不忘肩背品牌最新一季Call Me Vivier系列中的Tres Vivier包款，以灰粉色衝突感Logo增添奢華度，方型輪廓簡潔，而粗肩帶與垂墜的流蘇設計更是一大亮點。歐陽娜娜最後還以流蘇運動鞋呼應，整體造型隨興之餘十分亮眼，以品牌大陸區代言人之姿帶貨，她時而托腮時而撫摸秀髮，五官仍是精緻引起不少迴響。

▲連24歲姐姐歐陽妮妮、15歲妹妹歐陽娣娣也換上同款擺拍。（圖／翻攝自微博）

不光是歐陽娜娜擺拍一波，連24歲姐姐歐陽妮妮、15歲妹妹歐陽娣娣也來參一腳，兩人在家中合體拍攝，營造與歐陽娜娜截然不同的風格，紛紛換上粉嫩色系的同款手袋以及運動鞋。歐陽妮妮更是露出修長美腿搶鏡，歐陽娣娣則維持一貫少女甜美風，一家三姐妹聯手幫品牌帶貨，較勁意味濃厚。姑且不論專業度，年紀輕輕就掌握強大時尚資源還是讓外界相當羨慕，也引發網友直呼：「歐陽娜娜全家帶貨」、「妮妮娣娣直接蓋過歐陽娜娜」。然而歐陽娜娜日前登上大陸口紅一哥李佳琦節目，則換上FENDI與藝術家Joshua Vides合作的手繪系列上衣，運用簡潔的筆觸刻畫出衣著輪廓，整體造型十分立體鮮明，心情不受網友評論影響。

在 Instagram 查看這則貼文 歐陽娜娜Nanaouyang（@ouyangnana.fans）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 下午 5:50 張貼

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