Red Velvet Joy穿「仙女裝」玩壁咚撞衫韓藝瑟　年輕還就是不一樣

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@_imyour_joy、@han_ye_seul_、YouTube＠crush

韓女團Red Velvet團員Joy（朴秀英）剛出道時圓潤的外型曾被指不適合當女團偶像，但是在減肥成功後Joy再也不讓隊長Irene專美於前，迅速吸粉成為性感擔當。Joy近期釋出與嘻哈歌手Crush合作的歌曲《Mayday》MV中，身穿的花卉洋裝被發現意外與女星韓藝瑟撞衫，用年輕活力穿出不同的風格，完全不輸給前輩。

Joy果汁系的甜美臉龐非常討喜，駕馭起不同風格的服裝可甜可鹹，也豪不吝嗇經常在IG上分享穿搭，是許多女孩的時尚Icon。這次在與Crush合作的新作品《Mayday》MV中所穿的時髦花卉洋裝也瞬間吸引了目光，這件來自義大利時裝品牌Alessandra Rich的春夏款洋裝，利用方領、公主袖、抓皺以及錐形開衩裙製作出復古輪廓，水彩暈染的花卉印刷則是以粉、紅、紫色花朵為主色調，綴以綠葉以及藍花，充滿生氣的春夏氣息。

除了為Joy在MV中穿搭使用外，同件洋裝上回還登上了女星韓藝瑟的「最愛洋裝排行榜TOP5」，韓藝瑟雖然已經38歲卻絲毫看不出年齡，穿起這件洋裝盡顯女人味以及華麗感；而Joy在歌曲MV中扮演的是在胡亂烹調下蹦出來的仙女，身穿這件洋裝相當吻合貼切，用她的青春活力帶出春意盎然的氛圍，也呼應歌曲《Mayday》，俏皮可愛中帶有性感的舞動，在壁咚Crush的橋段裡更是增添不少氣勢，搭配珍珠項鍊恰到好處，兩人都駕馭得非常好。

春夏就是洋裝的季節，Joy在近期的動態中也穿上不少詢問度超高的美裙，像是這件MIU MIU的藍色洋娃娃風的皺摺洋裝既可愛又時髦，黃色的公主袖澎裙洋裝則是來自哥本哈根品牌Cecilie Bahnsen，另一件透視風的Michael Kors藍色蛋糕裙唯美又性感，搭配上Joy俏皮的動作與表情，更多了幾分可愛。

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