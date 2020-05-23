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迪士尼「拼圖時鐘」實用登場！《玩具總動員》好繽紛　維尼竟是藍白色

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編輯／Emily　圖／翻攝自yanoman.com、amazon.co.jp、ravensburger.us

最近很流行各種拼圖遊戲，但拼完的成品只能擺著欣賞很可惜，日本迪士尼與玩具品牌Yanoman合作，推出一系列「拼圖時鐘」，讓你拼完拼圖打發時間後，做出一個真正能用的時鐘，實用度滿分！圓型球體形狀很可愛，上面印有《玩具總動員》、《美女與野獸》等卡通圖案。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

拼圖時鐘系列由145片拼圖組成，難度不會太高，成品是直徑10公分、高度10公分的圓型球體，全部拼完、鐘面裝上指針，再加上電池零件，就能完成時鐘了，共有五種款式。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

#玩具總動員

《玩具總動員》主題有兩種花色，一款的鐘面是胡迪與巴斯光年，外層有翠絲、火腿豬、彈簧狗等老夥伴，也有叉奇、卡蹦公爵等第四集的新角色，整體圖案豐富、色彩繽紛。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

另一款是以三眼怪為主題，配合他們的外星人身份，時鐘以午夜藍為底色，上面用星星、行星點綴，再配上胡迪、巴斯光年等眾多角色圖案，超級可愛。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

#美女與野獸

《美女與野獸》款是夢幻少女風格，整體以白色為底，上面的圖案是唯美手繪感，色調柔和、粉嫩。鐘面是女主角貝兒搭配茶壺太太、時鐘管家葛士華等配角，球體上的圖案有代表性的玫瑰花、野獸與貝兒跳舞場景。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

#愛麗絲夢遊仙境

《愛麗絲夢遊仙境》款以藍白色系為底，加上鮮豔的各色花朵點綴、裝飾，圖案華麗繽紛，看起來超級夢幻。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

#小熊維尼

《小熊維尼》時鐘不同於常見的紅、黃配色，整體以藍、白為主色調，圖案也是手繪感，風格變得比較成熟。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

「拼圖時鐘」系列售價3,740日圓（約台幣1,040元），迪士尼粉絲不能錯過。另外美國拼圖公司Ravensburger則是推出一款超高難度迪士尼拼圖，居然多達40320片！真的是高手才能挑戰，拼圖的圖案以迪士尼卡通經典畫面為主題，由《白雪公主》、《美女與野獸》、《小鹿班比》等，多達十幅圖案組成，雖然拼起來很困難，卻非常具有紀念價值。這款售價美金599.99元（約台幣18,000元）。

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

▲迪士尼拼圖時鐘。（圖／翻攝自yanoman.com）

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關鍵字：

迪士尼, 拼圖, 時鐘, 拼圖時鐘, 玩具總動員, 美女與野獸, 愛麗絲夢遊仙境, 小熊維尼
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