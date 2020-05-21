日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

▲美容體重提供給女生明確的參考目標。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_，以下同）

編輯 / Lily

女生對體重總是斤斤計較，整天嚷嚷著要減肥，但究竟要瘦到幾公斤才算美呢？繼去年逼死人的「模特兒體重表」後，日本網路又瘋傳一張「美容體重表」，聲稱這樣視覺效果最好看，快來看看自己是否有在標準內。

雖然說現在大家都標榜曲線重於體重，體重不是一切的觀念，但對於重視細節的日本女生來說，體重數字也是自我管理的一環。

▲依據身高提供最佳體重建議。（圖／翻攝自twitter）

近來瘋傳的最新美容體重表，依據不同身高提供給最適當的體重數字，以身高160cm為例，平均體重為56.3kg，美容體重則是47.4kg，相差近9kg。美容體重是採用BMI最低的健康數值18.5來計算的, 也就是160cm高的女生就是1.6 x 1.6 x 18.5 = 47.4kg。

▲日本女生認為維持身材是愛自己的表現。

美容體重看似逼人，但前年日本公布的灰姑娘體重（BMI數值18），和去年瘋傳的模特兒體重（BMI數值17.5）來看，其實已經放寬不少。若最近想要減重卻又苦無目標，不妨參考看看最新美容體重表，平時就有運動習慣的女生，要相信鏡中的曲線比體重數字更重要，別過度斤斤計較。

在 Instagram 查看這則貼文 新木優子（@yuuuuukko_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 下午 10:57 張貼

美容體重表也引起大家熱烈回應，直言「如果體重超過50kg，身高得要165cm才過關、「看了對照表後吃不下飯」、「也太逼人了」，也有網友分享這張表激起她的羞恥心，務必要在夏季來臨前，趕快健康瘦下來。

▲瘦身也要攝取足夠蛋白質，才瘦得健康漂亮。（圖／Unsplash）

營養師則表示，體重不足會使免疫力衰弱，疲憊、感冒常常找上門，若是靠病態節食瘦身，更會缺乏身體運作所需的營養物質，像是缺鈣會引發骨骼疏鬆、缺鐵導致血紅素不足，甚至嚴重會影響荷爾蒙分泌，生理期大亂就得不償失。

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