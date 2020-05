美少女戰士變大叔！日本推特瘋「月野兔」繪畫挑戰　連COS神人都參一腳

編輯/Emily 圖/翻攝自twitter@asikoh009

日本推特經常發起有趣的挑戰,最近興起的是「美少女戰士挑戰」,將《美少女戰士》S代動畫中月光仙子跪在地上的一幕,重新畫成各種版本,不只網友熱烈參與,連漫畫界專業人士也加入挑戰,只要搜尋#sailormoonredraw就能看到變成肌肉男、大叔等不同風格的月野兔,變身能力太強。

漫畫《JOJO的奇妙冒險》的獨特畫風讓人印象深刻,大眼、厚唇、加了許多陰影的濃顏長相,套到月光仙子身上,好像變成金剛芭比,身上絕對有肌肉。原來這插圖是由《JOJO的奇妙冒險》動畫版作畫監督芦谷耕平所繪製,難怪一看就是JOJO風。

美少女戰士變成《進擊的巨人》風格超級鬧,直接從少女變成大叔,神情看起來比原版更驚慌。還有把月光仙子變成鋼彈的版本,五官直接變成機器人,不過還是保留了水手制服配色、頸鍊與蝴蝶結,看得出是月光仙子。

▲《進擊的巨人》風格的美少女戰士。(圖/翻攝自twitter@tt_white)

▲鋼彈版本的美少女戰士。(圖/翻攝自twitter@altoraiser)

看完奇怪、搞笑的版本,還是有很多可愛的版本。由《美少女戰士》S代動畫版作畫監督的香川久親自畫出的幼年版美少女戰士,稚嫩臉龐配上捲捲雙馬尾,看起來好像小小兔。

▲幼年版美少女戰士。(圖/翻攝自twitter@DanngoDaisuki)

另外還有矮矮肥肥、模樣呆萌的Q版,以及畫風超簡略的塗鴉版本,簡化後的長相配上呆滯神情,萌度加倍。

▲兩款Q版美少女戰士,造型呆萌。(圖/翻攝自twitter@derpidraws@imoko_iimo)

