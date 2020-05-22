美少女戰士變大叔！日本推特瘋「月野兔」繪畫挑戰　連COS神人都參一腳

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@asikoh009

日本推特經常發起有趣的挑戰，最近興起的是「美少女戰士挑戰」，將《美少女戰士》S代動畫中月光仙子跪在地上的一幕，重新畫成各種版本，不只網友熱烈參與，連漫畫界專業人士也加入挑戰，只要搜尋#sailormoonredraw就能看到變成肌肉男、大叔等不同風格的月野兔，變身能力太強。

漫畫《JOJO的奇妙冒險》的獨特畫風讓人印象深刻，大眼、厚唇、加了許多陰影的濃顏長相，套到月光仙子身上，好像變成金剛芭比，身上絕對有肌肉。原來這插圖是由《JOJO的奇妙冒險》動畫版作畫監督芦谷耕平所繪製，難怪一看就是JOJO風。

美少女戰士變成《進擊的巨人》風格超級鬧，直接從少女變成大叔，神情看起來比原版更驚慌。還有把月光仙子變成鋼彈的版本，五官直接變成機器人，不過還是保留了水手制服配色、頸鍊與蝴蝶結，看得出是月光仙子。

▲《進擊的巨人》風格的美少女戰士。（圖／翻攝自twitter@tt_white）

▲鋼彈版本的美少女戰士。（圖／翻攝自twitter@altoraiser）

看完奇怪、搞笑的版本，還是有很多可愛的版本。由《美少女戰士》S代動畫版作畫監督的香川久親自畫出的幼年版美少女戰士，稚嫩臉龐配上捲捲雙馬尾，看起來好像小小兔。

▲幼年版美少女戰士。（圖／翻攝自twitter@DanngoDaisuki）

另外還有矮矮肥肥、模樣呆萌的Q版，以及畫風超簡略的塗鴉版本，簡化後的長相配上呆滯神情，萌度加倍。

▲兩款Q版美少女戰士，造型呆萌。（圖／翻攝自twitter@derpidraws@imoko_iimo）

Nailed it, I know. Thank you. Moving on *stares intensively at Tifa#sailormoonredraw #FF7 the th pic.twitter.com/fwFC1JtuJF — Dinan (@abusedmember) May 21, 2020

#sailormoonredraw



I didn't have the mental capacity to do a fully rendered drawing, so have a painty doodle instead! pic.twitter.com/HjNkDT9tOy — Madi(@weeniedesu) May 20, 2020

不只用畫的，泰國低成本Cosplay神人IG@lowcostcosplayth也了參與挑戰，用香蕉拼出美少女戰士的金髮，配上傳神的表情超搞笑。

在 Instagram 查看這則貼文 Lonelyman（@lowcostcosplayth）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 上午 7:52 張貼

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