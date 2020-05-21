Melody超怕短筒雨鞋顯腳大　熱褲搭長靴露美腿才是王道

▲Melody雨天愛穿迷你熱褲搭AIGLE長筒雨鞋。（圖／翻攝melodykliu IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梅雨季來臨，不時要外出工作拍照或上廣播節目的Melody，雨天裝扮也不隨便，一定會踩上她鍾愛的法國休閒品牌AIGLE或英國品牌Hunter雨鞋，她特別分享穿搭密技，透露：「我一定選中長筒的雨鞋，冬天搭配緊身牛仔褲塞進鞋裡，夏天配迷你短褲，腿才會看起來修長。」

▲AIGLE MISS JULIETTE A 經典長筒膠靴（左）5,500元，AIGLENTINE COLOR BLOCK撞色長筒膠靴6,500元。（圖／翻攝AIGLE官網）



Melody認為雨鞋厚重，她視位於腳踝處的短雨靴為禁忌款，因為本身腳的尺寸就不小，選擇此類款式更顯腳大，因此只穿長筒雨鞋，且包覆性較好，遇大雨不怕腳溼答答，她目前收藏6雙雨鞋，近日她最常穿熱褲搭配AIGLE紅邊裝飾的黑色雨靴，一雙傲人美腿超級吸睛。

▲Hunter亮面長靴（左）5,480元，Original曲線霧面長靴5,180元。（圖／翻攝Hunter官網）

走在時尚尖端的Melody也趕上名人圈流行，在雨季背上歐陽娜娜、南韓女星泫雅都擁有的加拿大品牌PORTS 1961迷你小包，粉絲好奇手機能裝進此包嗎？她誠實說：「No！但無所謂。」

▲Melody背近期名人圈流行的加拿大品牌PORTS 1961迷你小包。

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