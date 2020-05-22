GUCCI放手讓模特兒當攝影師「自拍」　失控景象竟意外美好！

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@gucci

因全球疫情風波影響，許多時尚品牌不得不延後拍攝工作，不過像先前貝拉哈蒂德（Bella Hadid）用FaceTime為JACQUEMUS拍攝春夏形象大片；羅伯派汀森（Robert Pattinson）的自拍照系列也登上雜誌封面，反而因此創造話題。這次則是輪到了GUCCI，將服裝交由模特兒們全權自行搭配、拍攝，在「失控」的情況下完成了這組秋冬形象照。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 2:40 張貼

▲創意總監Alessandro Michele也出境花絮，與開心的模特兒們一同唱歌。

創意總監Alessandro Michele在以往形象大片中，都會親自擔任現場監督的角色，掌控所有畫面的氛圍與呈現，不過這次他表示：「我要讓模特兒們建構自己的圖像，擔任攝影師、製作人、說故事者以及場景設計，我要他們展示出自己的想法，希望他們可以自由玩耍、盡情發揮。」讓模特兒們都非常開心的接下這次新鮮的任務。

Alessandro Michele主動放棄了導演的職權，只管將秋冬系列服裝、包包寄到模特兒家，接著便撒手不管，在這完全失去控制、未知且無法預測的情況下，最終得到了這組照片，GUCCI近日也於官方平台上陸續釋出，或許不像專業棚拍那麼精緻、到位，卻讓每一位模特兒都更充滿了特色，準確發揮自身的價值，成果意外的完美，在面對疫情只好「退一步」的情況下體現了「海闊天空」。

模特兒們穿上GUCCI秋冬服裝，自行設計畫面、自行妝髮、自行掌鏡，無論是邀請公雞還是鸚鵡入境，都顯得再自然不過，為融入防疫時的居家生活，某些模特兒們也不約而同的選擇在樓頂取景，看起來既慵懶且愜意。

極其生活化的場景，讓服裝更巧妙的與模特兒的日常結合，每位模特兒都有自己想訴說的想法，在平日工作的薰陶下，也培養出個人的獨特美感，畫面感甚好，讓大家看見了更多不一樣的形象表現方式。

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▲羅伯派汀森先前為雜誌「自拍」封面大片。



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