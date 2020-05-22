亮･珠寶／造型婚戒圈住時髦新人　De Beers藏小鑽貼「愛情之脈」

▲De Beers DB Classic Eternity鉑金長階梯形切割鑽石戒指，鑲嵌約3.50克拉美鑽，655,000元。（圖／De Beers提供）



記者陳雅韻／台北報導

準備步入禮堂的新人，尋覓戴一輩子的結婚對戒格外慎重，今年各大國際品牌不約而同新增造型感強烈卻不失優雅的款式，提供新人在簡單素面款的婚戒外，更多元、時尚的選擇。

▲De Beers Wide Court鉑金鑿點金工戒指4mm款（左）57,000元，3mm款戒指45,000元。（圖／De Beers提供）

De Beers鑿點對戒藏驚喜

經典的DB Classic Eternity婚戒推出奢麗版本，於戒環上整齊鑲嵌總重約3.50克拉的長階梯型切割鑽石，再疊戴單鑽求婚戒，華麗無比；此外，De Beers也為追求素雅但有些小巧思設計的新人，打造寬度備有3mm或4mm的Wide Court鉑金鑿點金工戒指，由工匠手工錘擊出點點紋路，凸顯拋光與啞光鉑金之間的對比，小驚喜才藏在戒指內側，鑲有一顆小鑽，緊貼著被稱為「愛情之脈」的左手無名指。

▲Boucheron 18K白金鑲鑽Plume de Paon孔雀羽毛婚戒（左）182,500元，18K玫瑰金鑲鑽款166,000元。（圖／Boucheron提供）



Boucheron羽毛戒套住時髦新人

Boucheron（寶詩龍）今年首度將招牌的Plume de Paon孔雀羽毛系列化為對戒，以18K白金或玫瑰金打造紋理絲絲分明的羽毛線條，再鑲滿鑽石，設計感滿點，適合追求時髦穿搭的新人。

▲Chaumet JOSÉPHINE AMOUR D‘AIGRETTE 鉑金單鑽戒指與婚戒疊戴猶如華麗冠冕。（圖／Chaumet提供）



▲Chaumet JOSÉPHINE AMOUR D‘AIGRETTE 鉑金戒指（左）152,000元，簡潔版鑽戒110,000元。（圖／Chaumet提供）



Chaumet迷你冠冕戴上指間

為歐洲王室貴族創作無數尊貴冠冕的Chaumet，這回將冠冕縮小了，推出代表品牌經典符碼的JOSÉPHINE AMOUR D’AIGRETT對戒，鑲嵌美鑽的鉑金流線交錯，象徵連起兩人的甜蜜，女生款可再搭配同系列的單鑽求婚戒，立刻變身奢華版的迷你冠冕。

▲梵克雅寶Toujours Signature Etoiles單鑽婚戒4mm款（左）86,000元，3mm款有鑲鑽的蝴蝶結圖案裝飾76,500元。（圖／梵克雅寶提供）



Van Cleef & Arpels男女戒各有巧思

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全新Toujours Signature Etoiles婚戒，細看男女戒各有不同，4mm的男戒呼應品牌的菱形標誌，帶有鑲嵌一顆圓形鑽石的菱形裝飾；3mm的女戒則從高級訂製服汲取靈感，飾以鑲鑽蝴蝶結圖案，兩者均於鉑金戒環上鐫刻品牌名。

▲伯爵Possession系列18K白金戒指（左）53,000元，18K白金鑲鑽戒174,000元。（圖／伯爵提供）

PIAGET轉動環圈緊緊相貼

Possession系列戒指是伯爵（PIAGET）婚戒首選，因為兩枚K金戒環緊緊相依，卻又給彼此空間，外環能自在轉動，流暢的旋轉意象好似描繪婚姻裡的兩人關係，彼此契合也給予適當的空間，且此系列款式多達數十種，讓新人能尋得最適合自己的款式。