顏值控一定要入手！超仙氣「奶油粉紅」小家電上市就被搶翻

▲具有質感的居家生活，人人都很嚮往。（圖／Unsplash）



文／C編

現在女孩越來越重視居家生活質感，要走小清新網美風，搭配的電器當然也要美，小編整理了4款超夢幻的生活小家電，要「奶油粉紅」色、還是可愛的Hello Kitty都有，功能性沒話說，又有美美的外觀，可以滿足生活中的需求。

【蔬果研磨機】

▲鍋寶蔬果研磨機HELLO KITTY版，原價1,190元，特價888元。點我購買。

別再喝外面化學的飲料了！自己打的蔬果汁健康又可以幫助消化，好處說不完，這款採用隨行杯設計，打完飲料直接就可以帶著走，在家裡喝或是帶出門都很方便，並另附研磨杯，可用來研磨咖啡豆、美容保養綠豆粉、天然調味素、醬料等，便利性很強。

【濾水壺】

▲BWT德國倍世 Mg2+鎂離子健康濾水壺Penguin 2.7L（限定粉），原價1,990元，特價1,288元。點我購買。

歐洲原裝進口的BWT德國倍世，號稱歐洲千人測試、沖泡咖啡水質口感最優，主打鎂離子濾芯可以讓水質更甘甜好入口，粉紅色的壺身設計，連喝水都好夢幻。

【酷冰杯】

▲PINJA內陶瓷不鏽鋼行動酷冰杯（3入），售價1580元、特價890元。點我購買。

酷冰杯顏色可愛又方便，想讓夏天冷飲不要快速變溫，那酷冰杯就非常好用，中央真空設計，可以減少溫度的改變，夏天能保持冰飲24hr持續冰涼，冬天能保持熱飲12hr持續溫熱，是一年四季都好用的保溫保冰兩用杯。

【養生燉鍋】

▲鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組（1.5L+0.6L），原價3,060元，特價890元。點我購買。

被爆搶一波的鍋寶燉鍋系列，不但牛奶粉紅色超級可愛，更重要的是買1.5L直接再送一個0.6L尺寸，可以依照需求煮不同的食物，喝湯、燉煮，或是坐月子的媽媽們都適合，不用顧火爐就可以直接搞定一家大小的味蕾，十分方便。

【快煮壺】

▲鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組 （買一送一），原價1,980元、特價891元。點我購買。

同樣是粉紅牛奶色的快煮壺，顏色不但超級繽紛可愛，放在家裡簡直就是提升居家質感，特製快速加熱器裝置，煮一壺水約只需0.8元電費，泡泡麵或是煮咖啡都超省，內層採用食品級316不鏽鋼材質，不氧化、不鏽蝕，耐用又健康，原價打到約3.8折再買一送一，太划算。