fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／今夏最美馬卡龍跑鞋！adidas再推「燙金台北」藏心機

>

▲adidas Originals再為台北打造Superstar專屬燙金鞋；CLIMACOOL系列跑鞋也悄悄換新色。（影／記者鮑璿安攝，品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

adidas Originals旗下經典鞋款Superstar邁入50年歷史，請到瘦子、楊冪、Angelababy和王嘉爾等大中華區品牌大使聯手帶貨，先前掀起熱議的城市鞋款如今也加碼推出「燙金台北」款式，絕對是史上最台鞋款；此外，迎合夏季的adidas CLIMACOOL系列跑鞋遇上絕美馬克龍新色，現在搶先開箱看！

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲adidas Originals釋出第二波Superstar城市鞋款，魔鬼氈型式的燙金「臺北」及「TAIPEI」可以隨意撕下變換，NT$3,690。

adidas Originals在今年釋出第二波Superstar城市鞋款，於鞋側以英文分別小巧標示東京、上海、紐約、洛杉磯、巴黎與倫敦等城市名稱，以經典黑白配色混搭異材質皮革，為簡約設計注入新巧思。而今本季更加碼推出與其他城市不同設計的「台北鞋款」，除了鞋墊上印有燙金的50周年紀念字樣外，鞋後跟更以魔鬼氈型式提供燙金的「臺北」及「TAIPEI」兩種選擇，鮮明字體讓人一眼就能辨識，並且只要輕輕撕下貼上，就能夠換上不同花樣搭配，上腳無疑是最台鞋款。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲adidas CLIMACOOL系列跑鞋換上馬克龍夢幻新色，NT$3,690 。

而迎合夏季配色的adidas CLIMACOOL系列跑鞋，也悄悄換上馬卡龍粉新色，外型俐落搭配工藝式網布鞋面，延展性極佳，鞋舌印製CLIMACOOL字樣營造差異性，轉至鞋底配備10個TPU透氣孔，即便流汗也能保持乾爽，白底流線造型增添時尚度；性能上搭載Bounce Lite輕量中底使得重量減輕，上腳無負擔。

另外，FILA RGB推出10款配色，分別為經典色、櫻花粉、交織黑、彩虹白、純潔白、隕石灰、焰火紅、湖水藍、薄荷綠、秘境黑拼接橘，鞋型與經典老爹鞋創造差異，完美命中少女心。

▲FILA 。（圖／品牌提供）

▲FILA 。（圖／品牌提供）

▲FILA RGB系列夢幻十種新色，NT$2,480至NT$2,980 。

►3步驟神補救「過期票券」

關鍵字：

adidas Originals, Angelababy, 楊冪, 王嘉爾, 陳奕迅, adidas, Superstar
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

酸類美白已經落伍！「三明治掃黑法」5款護膚品推薦　疊擦去暗沉超神速

酸類美白已經落伍！「三明治掃黑法」5款護膚品推薦　疊擦去暗沉超神速

夏天最需要自帶涼感的「身體乳」　推薦6款一擦降溫全身清爽 LINE「莎莉」多了兩隻新朋友！翹瀏海男是愛慕者　閨蜜綁雙馬尾超Q 凍齡雙女神孫芸芸、金喜愛隔空撞包　卻都不知道「這樣背」才最時髦 日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯 史上最便宜美白保濕面膜！60歲影后「豆腐敷臉法」網讚：效果好明顯 歐陽娜娜全身RV低調拍美照　遭姐妹「長腿齊發」差點搶走風頭 跟著買就沒錯！寶雅「最受歡迎防曬」TOP5，放在架上默默賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面