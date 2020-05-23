試・開箱／今夏最美馬卡龍跑鞋！adidas再推「燙金台北」藏心機

▲adidas Originals再為台北打造Superstar專屬燙金鞋；CLIMACOOL系列跑鞋也悄悄換新色。（影／記者鮑璿安攝，品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

adidas Originals旗下經典鞋款Superstar邁入50年歷史，請到瘦子、楊冪、Angelababy和王嘉爾等大中華區品牌大使聯手帶貨，先前掀起熱議的城市鞋款如今也加碼推出「燙金台北」款式，絕對是史上最台鞋款；此外，迎合夏季的adidas CLIMACOOL系列跑鞋遇上絕美馬克龍新色，現在搶先開箱看！

▲adidas Originals釋出第二波Superstar城市鞋款，魔鬼氈型式的燙金「臺北」及「TAIPEI」可以隨意撕下變換，NT$3,690。

adidas Originals在今年釋出第二波Superstar城市鞋款，於鞋側以英文分別小巧標示東京、上海、紐約、洛杉磯、巴黎與倫敦等城市名稱，以經典黑白配色混搭異材質皮革，為簡約設計注入新巧思。而今本季更加碼推出與其他城市不同設計的「台北鞋款」，除了鞋墊上印有燙金的50周年紀念字樣外，鞋後跟更以魔鬼氈型式提供燙金的「臺北」及「TAIPEI」兩種選擇，鮮明字體讓人一眼就能辨識，並且只要輕輕撕下貼上，就能夠換上不同花樣搭配，上腳無疑是最台鞋款。

▲adidas CLIMACOOL系列跑鞋換上馬克龍夢幻新色，NT$3,690 。

而迎合夏季配色的adidas CLIMACOOL系列跑鞋，也悄悄換上馬卡龍粉新色，外型俐落搭配工藝式網布鞋面，延展性極佳，鞋舌印製CLIMACOOL字樣營造差異性，轉至鞋底配備10個TPU透氣孔，即便流汗也能保持乾爽，白底流線造型增添時尚度；性能上搭載Bounce Lite輕量中底使得重量減輕，上腳無負擔。

另外，FILA RGB推出10款配色，分別為經典色、櫻花粉、交織黑、彩虹白、純潔白、隕石灰、焰火紅、湖水藍、薄荷綠、秘境黑拼接橘，鞋型與經典老爹鞋創造差異，完美命中少女心。

▲FILA RGB系列夢幻十種新色，NT$2,480至NT$2,980 。

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