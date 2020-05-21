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貴婦居家服UCHINO斜袖設計「手臂更細」　穿出門也很華麗

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▲UCHINO 2020年春夏居家服。（圖／UCHINO提供）

▲UCHINO 2020年春夏居家服，延續去年的降價後價格，主打在家度假。（圖／UCHINO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

來台超過10年的日本毛巾品牌UCHINO，以棉花糖三重紗主力商品受到高端顧客喜愛，單條數千元的售價被網友暱稱「貴婦毛巾」，近期發表旗下最新款家居服，除輕盈材質之外，再主打略為寬鬆的斜袖設計，會有讓手臂「感覺較纖細」的視覺，新款外型也出現更明亮的顏色，營造在家度假的氛圍，單價從3,980元至13,880元不等。

近期因新冠肺炎防疫，民眾在家機率大增，開始「升級」居家商品，高單價的居家單品詢問度也增加，今年日比家族引進帆船飯店使用的頂級葡萄牙頂級衛浴品牌Abyss，行情看俏，還有在台已有2萬名會員的日本UCHINO，在今年4月也因疫情銷量慢慢回穩，5月業績目前比去年同期成長20%。

▲UCHINO 2020年春夏居家服。（圖／UCHINO提供）

UCHINO新一季棉花糖三重紗系列家居服，推出Urban Resort Line渡假系列，採用高級時裝的製作技術，並結合較為流行與明亮的設計，包括水彩暈染質感的花卉圖案、蔥翠植物，或是藍白或紅白雙色對比的幾何圖案，此外還有圖騰般的民族風印花，即便穿出街也不會覺得突兀。

其可居家可外出的連身裙款式，新款在領口處做了如和服的折疊設計，在小細節展現了日式優美風格，連身洋裝則搭配微微斜翹的袖口設計，另還有在袖口做了「略為寬鬆的斜袖設計」的小巧思，可讓手臂看起來更加纖細，很適合夏日季節。

▲UCHINO 2020年春夏居家服。（圖／UCHINO提供）

業者表示，今年平均售價延續去年降價15%的水準，雖然日本目前疫情仍嚴峻，但短期內供貨尚無虞，因疫情關係上半年百貨實體人潮受影響，整體銷量確實衰退10%，是近年來較大的幅度，下半年將發展無接觸經濟，預計在周年慶前會推出會員專用APP服務，提供資訊、購買服務來接觸消費者，新款居家服即起至5／25前推85折優惠。

▲UCHINO 2020年春夏居家服。（圖／UCHINO提供）

而葡萄牙頂級衛浴品牌Abyss，主打埃及Giza長纖棉為原料，以柔軟而綿長的線圈為特色，不但可達到更佳的吸水性，其輕薄的特色也能讓使用者感受蓬鬆觸感，染料則主打環保材質，不會有化學的刺鼻味，且號稱顏色鮮麗不會褪色，在台售價方巾880元起、毛巾1,380元起、大浴巾4,380元起。

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

關鍵字：

UCHINO, 毛巾, 居家服, Abyss, 棉花糖三重紗
fashion.net

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