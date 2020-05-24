fb ig video ETtoday search mobile

夏天就抱著北極熊睡覺吧！韓國大創涼感小物超軟萌　連拖鞋都消暑

>

編輯／Emily　圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife、IG@daisolife

天氣漸熱，夏天來臨，韓國大創最近推出一系列以海豹、北極熊為主題的可愛商品，藍白色調看起來清涼消暑，品項除了模樣Q萌的娃娃、抱枕，還有涼感墊子、冰枕…...等許多消暑用品，光用看的已經去掉大半暑意。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

#娃娃、抱枕

海豹娃娃非常可愛，有三款不同造型，長型海豹娃娃看起來圓圓胖胖超好捏，抱起來一定很療癒。另一款海豹只有一顆圓頭，適合拿來當靠枕、坐墊。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲兩款海豹娃娃售價5,000韓元（約台幣121元）。

還有一款海豹娃娃也是長型設計，但頭上多戴了熊熊頭套，可愛度大增！柔軟材質抱起來涼感又舒服。除了海豹，還有北極熊娃娃，穿上藍色雨衣、背心都好萌。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲海豹與北極熊娃娃售價皆為5,000韓元（約台幣121元）。

#家居用品

這系列品項都是以涼感為目的，北極熊涼感被專為夏天設計，在冷氣房中冷時可以蓋上，卻不會太過悶熱。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲涼感被子售價5,000韓元（約台幣121元）。

海豹枕頭墊裝在枕頭上，睡起來更涼快，夏天容易流汗，墊子髒了要拆下來清洗很方便。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲枕頭墊子售價3,000韓元（約台幣72元）。

涼感坐墊放在椅子上或鋪在地上都可以，讓你坐得舒適卻不會感到悶，感覺沁涼舒暢，坐墊有北極熊、海豹兩款花色。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲涼感坐墊售價3,000韓元（約台幣72元）。

#小雜貨

夏天最需要扇子了，海豹、北極熊圖案的扇子圖案可愛，絕對是夏日必備品。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲扇子售價1,000韓元（約台幣24元）。

冰枕是好用的降溫小物，想涼快一下睡個好覺，或是發燒、冰敷時都很需要。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲冰枕售價3,000韓元（約台幣72元）。

夏天穿拖鞋腳也容易悶熱，這次推出的涼感拖鞋，把鞋底鋪上竹蓆，穿起來清涼不易臭。

▲海豹和北極熊涼感系列。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲竹蓆拖鞋售價3,000韓元（約台幣72元）。

許多廠商也紛紛推出夏日商品，日本星巴克以鯨魚、水母、貝殼…等海洋生物為主題，推出一系列杯子搶錢，從裝冷飲的隨行杯到保溫杯都有，圖案配色粉嫩，完全打中少女心，海底世界看起來夢幻繽紛，很有夏天的清涼氛圍，讓人超想購入。


►「水母傘」半透明色澤飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

►小熊維尼家居品萌翻！毛毛拖鞋懶人必備　在家閒晃就能打掃

關鍵字：

韓國, 大創, 海豹, 北極熊, 涼感, 雜貨, 家居品, 娃娃, 抱枕
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人

十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人

女友們請小心！閨蜜超多的3大星座男　Top 1根本中央空調對誰都好

女友們請小心！閨蜜超多的3大星座男　Top 1根本中央空調對誰都好

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽 Lisa首次直播帶貨！超短熱褲下「真實長腿現形」網驚：太誇張 破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢 雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具 跟著買就沒錯！寶雅「最受歡迎防曬」TOP5，放在架上默默賣 全台最必吃蔥油餅TOP 10！宜蘭上榜4家　還有一間藏在外島 愛「腦補」惹的禍！出社會才懂的5個日常錯覺：以為自己買得起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面