夏天就抱著北極熊睡覺吧！韓國大創涼感小物超軟萌　連拖鞋都消暑

編輯／Emily 圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife、IG@daisolife

天氣漸熱，夏天來臨，韓國大創最近推出一系列以海豹、北極熊為主題的可愛商品，藍白色調看起來清涼消暑，品項除了模樣Q萌的娃娃、抱枕，還有涼感墊子、冰枕…...等許多消暑用品，光用看的已經去掉大半暑意。

#娃娃、抱枕

海豹娃娃非常可愛，有三款不同造型，長型海豹娃娃看起來圓圓胖胖超好捏，抱起來一定很療癒。另一款海豹只有一顆圓頭，適合拿來當靠枕、坐墊。

▲兩款海豹娃娃售價5,000韓元（約台幣121元）。

還有一款海豹娃娃也是長型設計，但頭上多戴了熊熊頭套，可愛度大增！柔軟材質抱起來涼感又舒服。除了海豹，還有北極熊娃娃，穿上藍色雨衣、背心都好萌。

▲海豹與北極熊娃娃售價皆為5,000韓元（約台幣121元）。



#家居用品

這系列品項都是以涼感為目的，北極熊涼感被專為夏天設計，在冷氣房中冷時可以蓋上，卻不會太過悶熱。

▲涼感被子售價5,000韓元（約台幣121元）。



海豹枕頭墊裝在枕頭上，睡起來更涼快，夏天容易流汗，墊子髒了要拆下來清洗很方便。

▲枕頭墊子售價3,000韓元（約台幣72元）。



涼感坐墊放在椅子上或鋪在地上都可以，讓你坐得舒適卻不會感到悶，感覺沁涼舒暢，坐墊有北極熊、海豹兩款花色。

▲涼感坐墊售價3,000韓元（約台幣72元）。

#小雜貨

夏天最需要扇子了，海豹、北極熊圖案的扇子圖案可愛，絕對是夏日必備品。

▲扇子售價1,000韓元（約台幣24元）。



冰枕是好用的降溫小物，想涼快一下睡個好覺，或是發燒、冰敷時都很需要。

▲冰枕售價3,000韓元（約台幣72元）。

夏天穿拖鞋腳也容易悶熱，這次推出的涼感拖鞋，把鞋底鋪上竹蓆，穿起來清涼不易臭。

▲竹蓆拖鞋售價3,000韓元（約台幣72元）。



許多廠商也紛紛推出夏日商品，日本星巴克以鯨魚、水母、貝殼…等海洋生物為主題，推出一系列杯子搶錢，從裝冷飲的隨行杯到保溫杯都有，圖案配色粉嫩，完全打中少女心，海底世界看起來夢幻繽紛，很有夏天的清涼氛圍，讓人超想購入。

在 Instagram 查看這則貼文 スターバックス公式（@starbucks_j）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 上午 12:31 張貼



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