愛「腦補」惹的禍！出社會才懂的5個日常錯覺：以為自己買得起

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、Unsplash、Pinterest

出社會後為了生活必須工作，過著週休二日甚至沒有休息的日子，難免會比悠遊自在、充滿冒險的學生時代乏味許多，在這些壓力下久而久之還容易產生一些錯覺，工作時腦袋經常癱瘓，平常卻很會「腦補」，以下這幾點出了社會後常出現的錯覺，你是否也覺得很有共鳴？

＃覺得路上都是壞人

長大之後開始對「人身安全」提高意識，不像小時候覺得什麼都可以玩玩看、試試看，出社會後最害怕的就是自己、或是身邊的人受傷，走在路上經常會覺得陌生人怪怪的，不小心對到眼還會假裝鎮定的趕快走遠，尤其是最不喜歡在路上被搭話、填問卷等等，覺得世界上壞人很多，想接近的人都是別有意圖、不安好心。

＃以為別人喜歡自己

當生活開始變得枯燥，交友圈也穩定許多，每天會彼此交流的人不多，然而工作上難免不時需要認識新朋友，只要別人和你多聊兩句，就容易因為新鮮感而放大檢視，以為別人喜歡上自己，事實上都是自作多情。

＃以為今天會很悠閒

在忙完一天之後，看看待辦事項似乎解決得差不多，行事曆上也無計劃，開心睡了一覺後以為今天會很悠閒，殊不知在你覺得終於可以輕鬆一下的時候，絕對會出差錯、絕對會發生緊急事態，所以永遠不要覺得「今天會很悠閒」。

＃覺得自己買得起

辛苦工作當然也有想犒賞自己的時候，偶爾給自己買個東西沒有不好，但是開始賺錢後眼前關注的物質越來越高級，常常卡一刷就開心抱回家，事後開始分期才怪自己當初為什麼覺得自己買得起。

＃好像聽到手機響、手機震動、有人敲門、有人叫我

和一般的手機成癮使用者有所不同，因為工作時長期處於緊繃的狀態，深怕漏掉訊息、沒接到電話，導致常常會有聽到手機響、手機震動、有人敲門、有人叫我的幻覺，回過神發現根本沒有的時候，自己都哭笑不得。

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