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鮭魚＋白飯竟變出龍貓！超可愛壽司連尤達寶寶都有

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@theonigiriart

廚師胡宇佳Yujia Hu（IG@theonigiriart）經常在IG上分享各種特殊造型的壽司，除了做成名牌、精品形狀，還有卡通人物造型系列，像宮崎駿動畫裡的龍貓、前陣子很紅的尤達寶寶、《精靈寶可夢》…都被他用鮭魚、白飯、海苔製作出來，可愛模樣讓人不忍心吃。

▲卡通人物造型壽司。（圖／翻攝自IG@theonigiriart）

龍貓絕對是宮崎駿卡通的經典代表，巨大身型、圓滾滾的肚子模樣超Q，小時候大家一定幻想過能撞見牠。龍貓造型壽司用白飯塑型，外層全鋪上肥美的鮭魚，色澤看了讓人口水直流，再用海苔絲雕琢小細節，並加上頭頂的小葉子，萌萌造型馬上勾起童年回憶。

星際大戰相關影集《曼達洛人》裡的尤達寶寶造型可愛，擁有超高人氣，很多人都想真的能養一隻來當寵物。壽司版用橘色鮭魚來做出尤達寶寶的頭，五官、衣服用海苔來裝飾，整體造型超Q。

《精靈寶可夢》也是創作靈感之一，小火龍剛好跟鮭魚同樣顏色，拿來做成壽司特別合適，還配上用飯捏成的寶貝球，看起來跟卡通裡一模一樣。

除了可愛型卡通人物的壽司，也有比較酷炫的人物，像漫威當中的蜘蛛人、猛毒看起來就很厲害，蜘蛛人服裝的線條是用海苔排出來，猛毒則利用鮭魚本身的紋路呈現，再用飯粒排出尖尖獠牙。還有漫畫《七龍珠》當中的角色魔人布歐，也被做成壽司版。


►LV、GUCCI出壽司？鮭魚上布滿Logo　還有包包、拖鞋造型

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關鍵字：

龍貓, 宮崎駿, 卡通人物, 造型, 壽司, 握壽司, 鮭魚, 尤達寶寶
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