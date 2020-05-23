史上最便宜美白保濕面膜！60歲影后「豆腐敷臉法」網讚：效果好明顯

▲今年60歲的金馬影后惠英紅，好身材和肌膚狀態好到讓人羨慕。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝惠英紅ig、微博

憑藉電影《血觀音》拿下金馬獎最佳女主角，成為金像獎、金馬獎雙料影后的惠英紅，除了精湛演技有目共睹，身材、肌膚也保養得宜。今年60歲的她被讚素顏根本沒差、幾乎無瑕疵，近來更登上「小紅書」化身「美妝博主」，大方分享自己的凍齡保養法，而最新一支影片曝光她的私房美白保濕小撇步竟是用「豆腐」來敷臉！超狂的「豆腐面膜」引起熱議，更讓網友直呼「馬上去買豆腐！」

▲惠英紅親自示範用「豆腐面膜」敷臉，敷完肌膚瞬間亮起來。



很重視養生的惠英紅表示，自己一直都很崇尚使用天然的方法保養肌膚，而說到美白保濕的小撇步，她有一招用了幾十年，很便宜、操作起來又很方便的「豆腐面膜」敷臉法。

首先準備一塊老豆腐，在碗裡用手捏成細碎狀，就完成「豆腐面膜」，然後直接把豆腐碎末塗抹到臉上，可以邊塗抹邊輕輕畫圓按摩，讓豆腐更服貼於臉上。另外，也可以敷到嘴巴上，平滑滋潤嘴唇，可以減少唇紋，最後把剩下的豆腐都抹到手上，連雙手一起保養。敷個10～15分鐘就可以用水沖掉，再塗抹一些椰子油，幫助把水分鎖住，就能快速簡單完成保養。

▲她崇尚天然保養法，幾十年都這樣護膚。



她提到豆腐裡有大豆蛋白、異黃酮及多種礦物質等對肌膚有益的營養成分，敷在臉上可以幫助滋潤皮膚、亮白、讓皮膚更有彈性。所以如果曬太陽後怕黑，她趕快用這招「豆腐面膜」，隔天也可以在用一次，能避免肌膚變黑，並回到白白滑滑的狀態。

而這特別的「豆腐敷臉法」也立刻引發熱議，不少網友都想試試「馬上買豆腐去！」「把冰箱裡明天準備吃的老豆腐拿出來了」「第一次有想囤豆腐的衝動」，還有立刻跟風試敷的大讚有用「剛剛試了豆腐面膜，太好用了吧！」「昨天試了，效果好明顯」，但也有人歪樓笑說「這個好，掉進嘴裡還可以吃」「我怕抹著抹著就把豆腐吃掉了」。

►星・變美／45歲李玟火辣身材上熱搜！緊實腰線＆翹臀竟靠「催眠法」



►金喜愛53歲身材依舊火辣！維持49kg少女體態與逆天美腿靠6字秘訣

►抗老最大關鍵是「防曬保養」！忽略一步驟，肌膚老化速度快10倍