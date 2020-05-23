融化的「雪糕」NIKE鞋馬卡龍配色超療癒　價格翻三倍照樣搶

記者王則絲／台北報導

以NIKE 經典鞋型Air Force 1作為二次創作的畫布不是新鮮事，但是這位改鞋藝術家Donny（IG@ donnythedybbuk）的作品絕對值得大家關注！Donny將純白的AF1漆上馬卡色系的顏料，製作出像是融化一般滴下來的造型，並稱此設計為「Sorbet」雪糕系列，粉嫩顏色的搭配讓人少女心噴發。

在 Instagram 查看這則貼文 Donny（@donnythedybbuk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 8:00 張貼

Donny利用嫩鵝黃、水藍色以及嫩粉色三種顏色，分別在勾勾以及底部手工分層上色，一筆一筆勾勒出邊緣，可見改造一雙鞋需耗費相當可觀的時間，這三種顏色還可以隨意的變換順序，製作出不同組合，都一樣可愛度破表，網友們紛紛留言：「這是我的鞋！」、「我需要一雙。」且興奮的為這款Sorbet新配色（口味）取名字：「柚子雪糕。」、「棉花糖一號。」、「泡泡口香糖。」、「綜合冰淇淋。」每一個都相當貼切。

在 Instagram 查看這則貼文 Donny（@donnythedybbuk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 上午 8:02 張貼

在這之前，Donny也曾經做過「草莓口味」配色，相當受到歡迎，陽光灑在粉紅色漸層上超級療癒。這些經過改造的鞋子Donny有機會便會放在個人平台上販售，售價為350美元（約台幣一萬元），雖然價格近乎翻了三倍之多，但畢竟手工改造鞋款產量稀少，每每一上架還是立刻銷售一空。

在 Instagram 查看這則貼文 Donny（@donnythedybbuk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 9:04 張貼

當然，除了女生們看了手癢的雪糕系列，Donny同樣也有創作男生可駕馭的配色版本，尤其是黑、紅配色完全拋去了可愛的概念，反而像是燃燒中的火焰一樣搶眼，融化的部分則變成了像蠟油般滴落的危險氣息，十分帥氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Donny（@donnythedybbuk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 7:57 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Donny（@donnythedybbuk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 上午 8:00 張貼

在Donny的作品中不只有NIKE鞋款，近期也挑戰ADIDAS、PUMA和VANS Old Skool鞋款，有興趣的話可以到他的個人頁面欣賞更多作品。

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