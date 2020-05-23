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晃動的小寶石刷存在感　　AHKAH 輕珠寶萬元入手

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▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH細緻又帶點繽紛的twilight moon系列珠寶很迷人。（圖／AHKAH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

小巧細緻的首飾在日常容易搭配，具畫龍點睛效果又不過分高調，總有一群擁護者，日本輕珠寶AHKAH正是代表性品牌，本季增添繽紛色彩，推出靈感源自晨曦和日落時分被暈染天際的twilight moon系列，運用K金垂墜繽紛彩色寶石，甜美又浪漫，當中手鍊加入具象月亮元素，扣頭處懸掛一抹彎月顯得俏皮。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH le rêve 頸鍊點綴海藍寶石、黃色藍寶石、粉色碧璽、丹泉石、橄欖石等，70,500元。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）
▲AHKAH le rêve solitaire戒指（左）16,100元，le rêve duo手鍊15,400元。

從twilinght moon系列旗下le rêve系列可領略流星灑落夜空的迷人魅力，特別是頸鍊集合所有彩寶，點綴海藍寶石、黃色藍寶石、粉紅碧璽、丹泉石等，隨著佩戴者律動而輕晃，即使只有單顆粉紅碧璽點綴的戒指，也因會擺動的設計搶盡目光。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH le rêve耳環（左）13,400元，bindu chain diamond petit hoop單邊耳環 22,100元。

AHKAH bindu系列則以K金鍊垂墜鑽石設計為主，尤其在耳環設計多所著墨，推出多款垂墜耳扣或細鍊環圈構成的單邊耳環。在Dior也能尋得可日日佩戴的秀氣珠寶，當中Mimirose系列戒指、手鍊與耳環是集結品牌兩大經典的設計，既是呼應熱賣minioui單鑲寶石微型珠寶、亦結合Rose des Vents系列邊緣的穀粒鑲嵌（grain setting）技法，迷你珠寶雖小，卻一點也不簡單。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Mimirose白K金鑽石微型戒指（左）29,750元，Mimirose白K金鑽石手鍊71,500元。（圖／Dior提供）

關鍵字：

AHKAH, 輕珠寶, Dior
fashion.net

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