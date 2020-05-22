fb ig video ETtoday search mobile

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

>

▲▼5點請留意！小心化妝品不潔爛臉！ 。（圖／Unsplash）

▲已開封的化妝品，也有可能是冒痘原因。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

肌膚冒痘別只怪保養不周，問題或許出在每天都在用的彩妝和刷具上，根據英國研究指出，在已開封的彩妝中，部分抽查出讓皮膚有機會發炎的金黃葡萄球菌，或許這才是你狂冒痘的元兇。

夏季肌膚油脂分泌旺盛，許多女生都知道要注重清潔和控油，幫助減低冒痘和長粉刺的機率，但肌膚出狀況或許不完全和保養有關，已開封的彩妝或是使用過後的刷具都極有可能引發肌膚問題。

英國阿斯頓大學(Aston University），曾針對五大類型化妝品，包括美妝蛋，唇膏、唇蜜、睫毛膏、眼線液共467件樣品做研究。

▲▼5點請留意！小心化妝品不潔爛臉！ 。（圖／Unsplash）

▲研究顯示最髒的彩妝竟是眼線液。

結果顯示77%的眼線液、72%的美妝蛋、69%的睫毛膏、56%的唇膏、55%唇蜜中，含有可能使肌膚發炎的金黃葡萄球菌，更有些同時帶有使肌膚敏感的真菌，值得注意的是以上樣品皆被開封使用過，由此可見使用過的化妝品容易滋生細菌，使用前應該更留意衛生習慣。

▲▼5點請留意！小心化妝品不潔爛臉！ 。（圖／Unsplash）

▲補妝常用的唇膏，衛生度堪憂。

1.唇膏需要定時清潔

飯後補妝要注意，使用唇膏前後建議用面紙輕輕抹掉最上層，或是使用棉花棒沾取，這樣比較衛生。

2.彩妝外盒要定期擦拭

許多女生的粉餅、眼影盒外盒都髒兮兮，有時候手沒擦乾淨就拿著直接使用，沾了細菌的手再沾取內容物，整個惡性循環，記得用完就順手用濕紙巾擦乾淨，才是衛生好習慣。

▲▼5點請留意！小心化妝品不潔爛臉！ 。（圖／Unsplash）

▲睫毛膏建議定期更換。

3.睫毛膏用3個月就要更換

睫毛膏比任何彩妝品更容易沾染細菌，尤其是刷頭含菌量高，建議開封後盡快使用，別傻傻照著效期用好用滿。

▲▼5點請留意！小心化妝品不潔爛臉！ 。（圖／Unsplash）

▲別讓幾乎毀在不潔的刷具上。

4.刷具要定時清洗

刷具需要定時清洗或更換，使用專業刷具洗劑，洗完後再自然風乾，衛生刷具才是漂亮彩妝的第一步。

5.避免試用彩妝品

藥妝店或是百貨櫃位上的彩妝盡量避免試用，以免試色不成，還把敏感帶回家。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

化妝品, 細菌, 爛臉, 衛生習慣
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

鴨粉注意！唐老鴨 X HOLA居家聯名登場　可愛姿態越看越療癒

鴨粉注意！唐老鴨 X HOLA居家聯名登場　可愛姿態越看越療癒

Dappei／「個電」時代來臨！盤點5樣新奇的一人家電　單身也能好好享受生活 GUCCI放手讓模特兒當攝影師「自拍」　失控景象竟意外美好！ 歐陽娜娜全身RV低調拍美照　遭姐妹「長腿齊發」差點搶走風頭 《The King》李敏鎬變身皇族紳士　7套正裝穿扮帥到心臟都停了 一個都不能少！喜新戀舊渣男TOP3，第1名永遠為舊愛留位置 貴婦居家服UCHINO斜袖設計「手臂更細」　穿出門也很華麗 今夏刷一波「櫻花粉渲染」！Supreme聯名The North Face創最騷單品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面