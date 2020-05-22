化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

▲已開封的化妝品，也有可能是冒痘原因。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

肌膚冒痘別只怪保養不周，問題或許出在每天都在用的彩妝和刷具上，根據英國研究指出，在已開封的彩妝中，部分抽查出讓皮膚有機會發炎的金黃葡萄球菌，或許這才是你狂冒痘的元兇。

夏季肌膚油脂分泌旺盛，許多女生都知道要注重清潔和控油，幫助減低冒痘和長粉刺的機率，但肌膚出狀況或許不完全和保養有關，已開封的彩妝或是使用過後的刷具都極有可能引發肌膚問題。

英國阿斯頓大學(Aston University），曾針對五大類型化妝品，包括美妝蛋，唇膏、唇蜜、睫毛膏、眼線液共467件樣品做研究。

▲研究顯示最髒的彩妝竟是眼線液。

結果顯示77%的眼線液、72%的美妝蛋、69%的睫毛膏、56%的唇膏、55%唇蜜中，含有可能使肌膚發炎的金黃葡萄球菌，更有些同時帶有使肌膚敏感的真菌，值得注意的是以上樣品皆被開封使用過，由此可見使用過的化妝品容易滋生細菌，使用前應該更留意衛生習慣。

▲補妝常用的唇膏，衛生度堪憂。

1.唇膏需要定時清潔

飯後補妝要注意，使用唇膏前後建議用面紙輕輕抹掉最上層，或是使用棉花棒沾取，這樣比較衛生。

2.彩妝外盒要定期擦拭

許多女生的粉餅、眼影盒外盒都髒兮兮，有時候手沒擦乾淨就拿著直接使用，沾了細菌的手再沾取內容物，整個惡性循環，記得用完就順手用濕紙巾擦乾淨，才是衛生好習慣。

▲睫毛膏建議定期更換。

3.睫毛膏用3個月就要更換

睫毛膏比任何彩妝品更容易沾染細菌，尤其是刷頭含菌量高，建議開封後盡快使用，別傻傻照著效期用好用滿。

▲別讓幾乎毀在不潔的刷具上。

4.刷具要定時清洗

刷具需要定時清洗或更換，使用專業刷具洗劑，洗完後再自然風乾，衛生刷具才是漂亮彩妝的第一步。

5.避免試用彩妝品

藥妝店或是百貨櫃位上的彩妝盡量避免試用，以免試色不成，還把敏感帶回家。

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