夏季必備「涼感系」妝前噴霧！降溫、控油更能解救脫妝危機

▲涼感降溫系妝前飾底可幫助解救夏日出油脫妝危機。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

炎炎夏日即將來臨，高溫悶濕的氣候下最讓人擔心臉上冒油、底妝大崩壞，除了完妝後做好定妝動作，其實從妝前就能多作一步預防！今年有不少品牌紛紛推出「涼感底妝」，針對「高溫」使肌膚過度分泌油脂，進而影響持妝效果這點來著手，利用「涼感」降低膚溫，延緩臉部出油、緊收、平滑毛孔，幫助妝容更服貼、更持久。

KOSE 丰靡美姬幻粧冰透美肌飾底噴霧



面對即將到來的炎熱夏季，日系美妝大牌KOSE特別推出2款「-5度C」的涼感噴霧，幫助抵抗高溫對肌膚油脂分泌的影響。其中冰透美肌飾底噴霧添加緊緻毛孔服貼和抑制油光成分，可吸附皮脂，使肌膚控油清爽，且能修飾鼻頭粉刺及肌膚表面凹凸，使肌膚平滑、幫助底妝更服貼，搭配高持妝、防水抗汗配方，維持整日不易脫落。

▲ KOSE 靡美姬‧幻粧冰透美肌飾底噴霧，SPF30/PA+++，60g，NT$650。



KOSE 丰靡美姬幻粧冰感柔膚CC噴霧

另一款冰感柔膚CC噴霧則是兼具美容液、防曬、妝前隔離乳、粉底與蜜粉等5大功效，搭配內附粉撲一噴一擦就能快速擁有高防曬效果和修飾暗沈膚色、肌膚瑕疵的無瑕透亮底妝，加上強力抗汗水、高持妝配方和清涼使用感，夏季一定要備一罐在身邊。



▲KOSE 丰靡美姬‧幻粧冰感柔膚CC噴霧(粉耀柔光版) ，SPF50+/PA++++，60g，NT$650。



品木宣言 天生麗質粉美肌涼感妝前慕斯

專為改善年輕肌膚困擾研發的品木宣言「天生麗質粉美肌系列」，今年夏天特別推出同系列涼感妝感妝前慕斯，運用獨特冰鎮科技，30秒瞬間降膚溫、冰鎮緊收毛孔，輕盈涼感的泡沫慕斯一抹化為潤色飾底乳，可霧化、修飾毛孔，還有控油效果，可幫助後續妝容更服貼、持久。可單作當作帶有涼感效果的素顏底霜，也可當作妝前打底，搭配粉底使用，打造維持一整天的粉嫩妝感。

▲品木宣言 天生麗質粉美肌涼感妝前慕斯，60ml，NT$1,550。

►彩妝師私藏超強5招防脫妝密技 夏季出油、戴口罩都不怕



►去油光解煩躁！5款夏季「涼感保養」推薦



►3步驟神補救「過期票券」 手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！