fb ig video ETtoday search mobile

夏季必備「涼感系」妝前噴霧！降溫、控油更能解救脫妝危機

>

▲降溫涼感系妝前噴霧。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲涼感降溫系妝前飾底可幫助解救夏日出油脫妝危機。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

炎炎夏日即將來臨，高溫悶濕的氣候下最讓人擔心臉上冒油、底妝大崩壞，除了完妝後做好定妝動作，其實從妝前就能多作一步預防！今年有不少品牌紛紛推出「涼感底妝」，針對「高溫」使肌膚過度分泌油脂，進而影響持妝效果這點來著手，利用「涼感」降低膚溫，延緩臉部出油、緊收、平滑毛孔，幫助妝容更服貼、更持久。

KOSE 丰靡美姬幻粧冰透美肌飾底噴霧

面對即將到來的炎熱夏季，日系美妝大牌KOSE特別推出2款「-5度C」的涼感噴霧，幫助抵抗高溫對肌膚油脂分泌的影響。其中冰透美肌飾底噴霧添加緊緻毛孔服貼和抑制油光成分，可吸附皮脂，使肌膚控油清爽，且能修飾鼻頭粉刺及肌膚表面凹凸，使肌膚平滑、幫助底妝更服貼，搭配高持妝、防水抗汗配方，維持整日不易脫落。

▲降溫涼感系妝前噴霧。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲ KOSE 靡美姬‧幻粧冰透美肌飾底噴霧，SPF30/PA+++，60g，NT$650。

KOSE 丰靡美姬幻粧冰感柔膚CC噴霧

另一款冰感柔膚CC噴霧則是兼具美容液、防曬、妝前隔離乳、粉底與蜜粉等5大功效，搭配內附粉撲一噴一擦就能快速擁有高防曬效果和修飾暗沈膚色、肌膚瑕疵的無瑕透亮底妝，加上強力抗汗水、高持妝配方和清涼使用感，夏季一定要備一罐在身邊。

▲降溫涼感系妝前噴霧。（圖／翻攝IG,品牌提供）
▲KOSE 丰靡美姬‧幻粧冰感柔膚CC噴霧(粉耀柔光版) ，SPF50+/PA++++，60g，NT$650。

品木宣言 天生麗質粉美肌涼感妝前慕斯

專為改善年輕肌膚困擾研發的品木宣言「天生麗質粉美肌系列」，今年夏天特別推出同系列涼感妝感妝前慕斯，運用獨特冰鎮科技，30秒瞬間降膚溫、冰鎮緊收毛孔，輕盈涼感的泡沫慕斯一抹化為潤色飾底乳，可霧化、修飾毛孔，還有控油效果，可幫助後續妝容更服貼、持久。可單作當作帶有涼感效果的素顏底霜，也可當作妝前打底，搭配粉底使用，打造維持一整天的粉嫩妝感。

▲降溫涼感系妝前噴霧。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲品木宣言 天生麗質粉美肌涼感妝前慕斯，60ml，NT$1,550。

►彩妝師私藏超強5招防脫妝密技　夏季出油、戴口罩都不怕

►去油光解煩躁！5款夏季「涼感保養」推薦

►3步驟神補救「過期票券」　手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！

關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 妝前, 妝前乳, 飾底, 噴霧, 涼感, 降溫, 脫妝, 融妝, 出油, 持妝, 持久, 控油
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

日本瘋傳「最新美容體重表」　網嘆：看完絕望到吃不下飯

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

維密將永久關閉250家門市　銷售額大跌「虧損88億」難止血 鴨粉注意！唐老鴨 X HOLA居家聯名登場　可愛姿態越看越療癒 GUCCI放手讓模特兒當攝影師「自拍」　失控景象竟意外美好！ Dappei／「個電」時代來臨！盤點5樣新奇的一人家電　單身也能好好享受生活 歐陽娜娜全身RV低調拍美照　遭姐妹「長腿齊發」差點搶走風頭 夢幻粉紅獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟　網美們快衝台中住一波 《The King》李敏鎬變身皇族紳士　7套正裝穿扮帥到心臟都停了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面