fb ig video ETtoday search mobile

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

>

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏開箱。（影／記者李薇攝）
文／C編

卸妝很累人，其實挑對商品就不麻煩，東森自然美推出的「超效保濕按摩卸妝膏」是小編近期發現的神物，不但卸妝、清潔一次搞定，還能按摩、保養，讓卸妝瞬間變享受，開箱試用過後立刻愛上。購物平台「Her和她」推出一個很狂妄的組合，「超效保濕按摩卸妝膏」送「物理性水光瑩潤防曬素顏乳」只要980元，還加贈1000元東森幣，根本等於卸妝膏免費到手啊！

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏限搶組（卸妝膏 85g+贈防曬素顏乳SPF50 10ml），原價1,840元，特價980元，加贈1,000枚東森幣。點我購買。

實際開箱「自然美超效保濕按摩卸妝膏」，發現有著雪酪般質地，就算手濕濕也可以輕鬆取用，不用擔心乳化問題，也不需使用卸妝棉，連環保都兼顧。卸妝、清潔肌膚二合一是一大重點，同時能按摩舒緩，甚至加強V字帶瘦臉，卸妝、洗臉、按摩、保養，一次兼顧，堪稱卸妝界的完美神物。 

除此之外，它也非常適合懶女孩，因為通常得將眼唇、底妝個別以專門卸妝品清除，卸妝膏卻是一瓶就可以用於全臉，輕鬆搞定，記得就算沒化妝也要卸妝，讓空氣中的髒污等不擾亂，這時使用不費力的卸妝膏，實在太方便了。 

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲清爽的膏狀設計。（圖／記者李薇攝，以下同）

由於「自然美超效保濕按摩卸妝膏」使用特殊的BCME雙向微乳技術，在卸除彩妝的過程，會從雪酪質地變成乳液質感，接著用水沖洗全臉之後，將乳化的殘妝輕輕鬆鬆洗乾淨，不用擔心乳化不完全的問題，導致臉部長痘痘。

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲用勺子輕輕挖起使用。

洗完肌膚不會乾澀緊繃更讓人驚喜，因為裡面添加椰子植物油、植物性角鯊烯、薰衣草精油等成分，清潔完肌膚同時又有保濕潤澤感，並飄散淡淡的植萃香氣，讓卸妝也成為一種享受，能夠徹底放鬆身心。

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲雪酪質地十分柔潤。

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲自然美卸妝膏讓卸妝都變療癒。

「Her和她」推出的特別限定組真的很殺，980元買「超效保濕按摩卸妝膏85g」送「物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50 10ml」，再加碼送東森幣1000枚，東森幣是東森購物推出的虛擬貨幣，1枚可以抵1元，生活用品、美妝保養等眾多商品都能使用，花980元就回收1000元，實在非常划算。 

▼▼點我搶地表最划算組合▼▼

▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏限搶組（卸妝膏 85g+贈防曬素顏乳SPF50 10ml），原價1,840元，特價980元，加贈1,000枚東森幣。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, 東森自然美, 自然美, 卸妝膏, 卸妝, 彩妝
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

李多熙曬玫瑰色大包尬Irene雙包　一雙辣腿狂吸20萬讚 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ 醫生認證！5個「危害健康」壞習慣，你中了幾個？ 容易變成「小腹婆」的5個日常壞習慣！常翹腳要小心 謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到 忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理 「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面