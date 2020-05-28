這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏開箱。（影／記者李薇攝）



文／C編

卸妝很累人，其實挑對商品就不麻煩，東森自然美推出的「超效保濕按摩卸妝膏」是小編近期發現的神物，不但卸妝、清潔一次搞定，還能按摩、保養，讓卸妝瞬間變享受，開箱試用過後立刻愛上。購物平台「Her和她」推出一個很狂妄的組合，「超效保濕按摩卸妝膏」送「物理性水光瑩潤防曬素顏乳」只要980元，還加贈1000元東森幣，根本等於卸妝膏免費到手啊！





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實際開箱「自然美超效保濕按摩卸妝膏」，發現有著雪酪般質地，就算手濕濕也可以輕鬆取用，不用擔心乳化問題，也不需使用卸妝棉，連環保都兼顧。卸妝、清潔肌膚二合一是一大重點，同時能按摩舒緩，甚至加強V字帶瘦臉，卸妝、洗臉、按摩、保養，一次兼顧，堪稱卸妝界的完美神物。



除此之外，它也非常適合懶女孩，因為通常得將眼唇、底妝個別以專門卸妝品清除，卸妝膏卻是一瓶就可以用於全臉，輕鬆搞定，記得就算沒化妝也要卸妝，讓空氣中的髒污等不擾亂，這時使用不費力的卸妝膏，實在太方便了。

▲清爽的膏狀設計。（圖／記者李薇攝，以下同）



由於「自然美超效保濕按摩卸妝膏」使用特殊的BCME雙向微乳技術，在卸除彩妝的過程，會從雪酪質地變成乳液質感，接著用水沖洗全臉之後，將乳化的殘妝輕輕鬆鬆洗乾淨，不用擔心乳化不完全的問題，導致臉部長痘痘。

▲用勺子輕輕挖起使用。



洗完肌膚不會乾澀緊繃更讓人驚喜，因為裡面添加椰子植物油、植物性角鯊烯、薰衣草精油等成分，清潔完肌膚同時又有保濕潤澤感，並飄散淡淡的植萃香氣，讓卸妝也成為一種享受，能夠徹底放鬆身心。

▲雪酪質地十分柔潤。

▲自然美卸妝膏讓卸妝都變療癒。



「Her和她」推出的特別限定組真的很殺，980元買「超效保濕按摩卸妝膏85g」送「物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50 10ml」，再加碼送東森幣1000枚，東森幣是東森購物推出的虛擬貨幣，1枚可以抵1元，生活用品、美妝保養等眾多商品都能使用，花980元就回收1000元，實在非常划算。

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