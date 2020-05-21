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鴨粉注意！唐老鴨 X HOLA居家聯名登場　可愛姿態越看越療癒

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▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA推迪士尼唐老鴨聯名。（圖／各品牌提供

記者蔡惠如／綜合報導

居家通路HOLA從去年積極推出聯名商品，從BT21與眾多迪士尼幾乎全點名，今夏又搜羅一位當家明星入場，台灣唐老鴨粉絲注意啦！共14款居家聯名讓你好好收藏，即便已經86歲，唐老鴨的可愛姿態還是好療癒，299元起就能帶回家，還有限時買一送一優惠！

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

迪士尼卡通人物陪伴著不少大人們的成長，除了米奇以外，唐老鴨也是大明星，有點賤又可愛的性格讓許多人成為鐵粉，HOLA特力和樂在今年夏天，再度攜手迪士尼首度於台灣推出14款唐老鴨聯名設計居家好物，將正式從5／28開賣，包括寢具到個人生活雜貨，要讓唐老鴨的台灣粉絲心滿意足一次全擁有！

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA迪士尼系列方型印花抱枕，售價899元，特價699元。

本次推出的14款唐老鴨聯名新品包含寢具、懶骨頭、午睡枕、翻轉頸枕、抱枕、水瓶、香氛片、香氛石、超細纖維毛浴巾、玩偶、餐墊及造型馬克杯等，且因應夏季高溫，還推出木棉絲涼被、涼感保潔墊等季節商品，實用兼具收藏性。

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA迪士尼系列唐老鴨造型香氛石，售價699元，特價499元。

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA迪士尼系列唐老鴨極超細纖維毛浴巾三入，售價1,680元，特價1,380元。

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA迪士尼系列唐老鴨午睡枕，售價899元，特價699元。

HOLA聯名設計團隊表示，本次將唐老鴨的代表色白、黃、藍，巧妙融入整體夏日居家，唐老鴨擁有橙黃色的嘴、腳和蹼，身穿Fauntleroy水手裝，不僅自然呈現清涼視覺感，更可不時瞧見經典角色的趣味模樣，單品售價從299元至6,980元不等，上市期間不但全系列享有優惠價，唐老鴨餐墊還推出買一送一的優惠。

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA迪士尼系列唐老鴨餐墊，售價299元。

近期聯名商品不只這一波，日本服飾品牌GU與「Pokémon」首次攜手合作推出聯名系列，以「I Choose You!」為主題，推出39款精靈寶可夢角色，分別出現在48款男裝、女裝、童裝及家居服上，5／22起也在全台GU店舖正式開賣。

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

▲HOLA迪士尼聯名,GU,寶可夢。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

HOLA, 唐老鴨, 聯名, 居家, 涼感
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