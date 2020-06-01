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神級卸妝膏超殺980元！買就送20個立體口罩　清潔保養CP值評比冠軍

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▲超強的卸妝膏連眼妝都可以卸乾淨。（影／記者李薇攝）

文、圖、影／C編

市面上卸妝產品百百種，大致上可以分為卸妝水、卸妝油以及卸妝膏，根據每個人的卸妝習慣不一樣，使用的產品也不同，其中卸妝膏是近期很熱門的商品，到底它和油、水有什麼差別？通通拿來評測檢視一下就知道。購物平台「Her和她」推出東森自然美「超效保濕按摩卸妝膏」買1送3超值驚喜大禮包！不但買就送「物理性水光瑩潤防曬素顏乳」、1000枚東森幣，更狂的是口罩開放自由販售，因此加碼送上20個「康乃馨PM2.5 3D立體口罩」，不用預購不用搶，下單就有，快點出手！

 ▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏買一送三超值大禮包（買卸妝膏85g，送防曬素顏乳SPF50 10ml、東森幣1,000枚、康乃馨PM2.5 3D立體成人口罩20個），市價3,000元，特價980元。點我購買。

卸妝水、卸妝油、卸妝膏大評比，趕緊往下看。

【卸妝水】

卸妝度：★★✩✩✩
沖淨度：★★★★★
實用度：★★★✩✩
懶惰度：★★★✩✩

卸妝水是市面上很受歡迎的卸妝產品，因為清爽、不黏膩，也不會有油感，加上很多女生習慣接睫毛，因此必須用比較「輕柔」的卸妝產品，卸妝水因此出線，但卸妝力真的只能用溫和來形容，遇到重妝戰士，防水睫毛膏、眼線、唇釉都得用眼唇卸妝清除，所以卸妝水只適合局部，僅能把底妝清乾淨，對懶女孩來說稍嫌麻煩。

▲Her和她 自然美 卸妝膏 口罩。（圖／Her、pakutaso）

▲瓶瓶罐罐到底該怎麼選擇？（圖／pakutaso）

【卸妝油】

卸妝度：★★★★★
沖淨度：★★✩✩✩
實用度：★★★✩✩
懶惰度：★★★✩✩

卸妝油是經典產品，可以把妝卸得非常乾淨，而且全臉都可使用，相當方便，不過必須先好好乳化，再經過多次沖洗，才能達到效果，而且對油皮星人來說，油類太重口味，另外一個比較惱人的問題是使用時難免會滴到罐子外，造成整瓶油膩膩，沾染到洗手台或化妝台，又是一道清潔工夫。

▲Her 和她 自然美 卸妝。（圖／pakutaso）

▲卸妝可以輕鬆舒適。（圖／pakutaso）

【卸妝膏】

卸妝度：★★★★★
沖淨度：★★★★★
實用度：★★★★★
懶惰度：★★★★★

從南韓開始流行的卸妝膏，在台灣非常受到歡迎，因為卸妝度佳，且不只底妝、腮紅，連眼妝、唇妝都可以一罐搞定，沖淨不麻煩，洗完不會乾澀，也不會油膩，適合多種膚質，懶女孩要做的就是把瀏海箍起，挖出卸妝膏、把全臉清乾淨，簡單方便又有力道，輕鬆拿下卸妝類產品后座。

▲自然美,超效保濕按摩卸妝膏,卸妝膏,卸妝,彩妝,保養 。（圖／記者李薇攝）

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏。（圖／記者李薇攝）

自然美推出的超效保濕按摩卸妝膏，有著柔滑的雪酪質地，添加天然精油成分，並運用獨特BCME雙相微乳技術，乾濕兩用，輕鬆卸除頑固、防水彩妝，乳化後清爽不油膩，搭配輕柔按摩，卸妝同時呵護肌膚。 

「Her和她」推出了「超效保濕按摩卸妝膏」買1送3超值大禮包，特價980元，就能獲得市價約3000元的超值組合，包括自然美物理性水光瑩潤防曬素顏乳、東森幣1000元，還加碼20個康乃馨PM2.5 3D立體口罩，為台灣大廠康那香製造，通過國家防霾（PM2.5）口罩標準，阻隔懸浮微粒、髒空氣、飛沫，加大立體氣室讓口鼻更舒適，C型寬版不織布耳帶，久戴也舒適。

「自然美超效保濕按摩卸妝膏85g，買一送三超值驚喜大禮包」980元

好禮1：物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50 10ml

好禮2：東森幣1000元

好禮3 ：康乃馨PM2.5 3D立體口罩，20個

▼ ▼點我買一送三太超值▼ ▼

▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her） 

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏買一送三超值驚喜大禮包（買卸妝膏85g，送防曬素顏乳SPF50 10ml、東森幣1,000枚、康乃馨PM2.5 3D立體成人口罩20個），市價3,000元，特價980元。點我購買。

▲Her和她 康乃馨 口罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲康乃馨PM2.5 3D立體口罩，戴起來相當舒適。（圖／記者湯興漢攝）

▲Her和她 自然美 卸妝膏 口罩。（圖／Her、pakutaso） 

▲康乃馨PM2.5 3D立體成人口罩。

關鍵字：

卸妝膏, 東森自然美, 卸妝水, 卸妝油, 卸妝, 清潔
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