跟著買就沒錯！寶雅「最受歡迎防曬」TOP5，放在架上默默賣

▲跟著銷售口碑購買，包準不踩雷。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎炎夏日，做好防曬絕對是首要關鍵，紫外線無所不在，除了可能讓你曬黑、產生斑點外，還會加速肌膚老化暗沉。寶雅為小資女孩精選5款高CP值防曬聖品，放在櫃上就默默熱賣，給想要入手防曬產品的你一些參考。

清爽夏日香氣

▲KANEBO ALLIE燦爛光澤肌UV防曬水凝乳(白肌茉桃香)，60g，730元。

質地清爽水感好推抹，清新的茉莉花結合白桃香調十分迷人，搭配高閃耀度光感粒子，幫助提亮肌膚。

乾燥肌必備

▲Biore 含水防曬清透水凝露，90ml，280元。

美妝版討論度爆棚，滑順易推開的水凝露質地，完全不給肌膚負擔感，主打全面性的紫外線防禦力，同時防水耐汗，外出遊玩也很適合。

敏感肌安心用

▲妮維雅 全護清爽防曬隔離乳-敏感肌專用SPF50，50ml，329元。

主打無香料、色素、Paraben防腐劑，還精心添加了專為敏感肌設計的保濕成分，一抹防曬補水滋潤，加上親民到無可挑剔的神級CP值，絕對是醫美級防曬的首選。



自帶濾鏡功能

▲雪芙蘭 光感透亮美肌防曬乳-蜜桃粉膚，70g，250元。

能高效隔離紫外線，預防肌膚曬黑曬傷，更可作為妝前飾底乳或隔離乳，一整天清透舒適。採用4D柔焦技術，防曬乳中添加4種柔焦調光粉體，讓你隨時自帶美肌濾鏡。

蠟黃肌最愛

▲曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露-薰衣草紫，80g，369元。

以透明藍調及血色粉紅交織出的薰衣草色調，能調節肌膚暗沉蠟黃，獨特的細微光感微粒能反射光線，展現淡淡光澤感，使臉部線條更立體明亮，耐水耐汗，不需專用卸妝品，用肥皂即可輕鬆洗淨。

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