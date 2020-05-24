女友們請小心！閨蜜超多的3大星座男　Top 1根本中央空調對誰都好

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

閨蜜不是只有女生才有，很多男生身邊也會有幾個交情很好的異性朋友，可能是他的乾妹妹、哥兒們或是認識以久的紅粉知己，這些都是他們的「女閨蜜」。雖然有些可能真的只是好朋友，但有些看起來又有點曖昧，讓女生總是對「男朋友的女閨蜜」充滿戒心，尤其是以下3個星座，身邊總是會圍繞著一群「閨蜜」，女友們請小心。

Top 3：牡羊座

直率熱情的牡羊座，待人處事都很豪邁大方，加上充滿正義感和說做就做的超強行動力，讓他們很喜歡幫助別人，尤其是牡羊男，彷彿天生自帶俠義風範，對於弱者的求助幾乎都不會拒絕。所以當身邊女性朋友有事需要幫忙，就會找牡羊男；被人欺負了想討公道或是失戀難過需要人安慰，也找牡羊男，也就是這種很有肩膀、很靠得住的感覺，自然讓不少女生都想當牡羊男的「閨蜜」。

Top 2：射手座

天性樂觀開朗的射手座，個性很討喜，待人友善又有幽默感，喜歡說說笑笑、交朋友的他們，很容易就能跟人打成一片。其實射手男也不是故意要結交很多紅粉知己，只是他們交朋友時不分男女，坦率大方的態度很容易吸引異性，加上他們很喜歡跟異性「稱兄道弟」，自然而然他們身邊就會時常圍繞著一群「女閨蜜」。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座向來都是溫柔親切的好好先生／小姐代表，對週遭人都很好，細心又體貼，尤其巨蟹男比起其他星座男，更擅長關心女生，有時候太過貼心甚至會有點超出朋友界線，給人好像在「撩」的錯覺，就算巨蟹男本身沒有這個意思，但在旁人看起來就會覺得很有「中央空調」人人暖的fu。但也因為巨蟹男很溫柔體貼，會讓女生對他們產生一種依賴感，像是很好的男「閨蜜」，又像是哥哥一樣，自然而然巨蟹男就會擁有一大批「乾妹妹」、紅粉知己。

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