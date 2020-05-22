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252萬元買到地表最威的遊戲檯！LV撞球桌、手足球　連球員人偶都藏故事

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編輯／Duke

受到路易威登之孫嘉士頓威登（Gaston-Louis Vuitton）對運動及遊戲的熱愛，近年LOUIS VUITTON（路易威登）推出許多遊戲相關用品，定價超過10萬元的疊疊樂已是高檔玩具，但LV的想像絕對不止於此，現在更以撞球檯、手足球檯滿足玩家們，有多種材質、色彩可以挑選，定價252萬元起，最貴的彩色皮革撞球檯要價436萬元，已經足以買部好車或小套房，但放在家中的威風程度，可是難以比擬。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲LV先前推出的疊疊樂，108,000元。（圖／翻攝自官網LV）

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供）

▲LV撞球桌（左）4,360,000、手足球檯（右）3,100,000元。（圖／品牌提供，以下同）

LV首度推出的撞球桌，採用和經典行李箱相同的技術，以帆布與皮革製成，並於金屬鉚釘上刻有品牌簽名，精湛且霸氣，有Monogram老花、Damier Graphite格紋以及Epi水波紋皮革，展現經典風華，也有強調色彩的款式，深色顯得沈穩霸氣，清新色調的水藍色以及海軍藍配開心果綠，也是提升空間氛圍的最佳選擇。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲深色的Monogram老花、Damier Graphite格紋撞球檯，各3,560,000元。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲彩色皮革撞球檯，輕易成為空間中的主角，各4,360,000元。

撞球桌並附有撞球與球杆桿，同樣精緻非凡，每顆撞球均印有Monogram老花，而Monogram 皮革握把則穩固接合球桿，最後再用熱壓印皮革製作排球用三角框。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲撞球桿握把設計隨撞球桌不同而改變。

Babyfoot手足球檯同樣為LV首度創作，外部以Monogram Eclipse、Damier Graphite格紋、Epi水波紋皮革等品牌主要材質製成，內部球場則以柔軟皮革包覆，使球檯散發無與倫比的奢侈感，展現LV百年的手工藝技術。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲Monogram、Damier手足球檯，各2,520,000元。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲色調鮮豔的手足球檯相當吸睛，3,100,000元。

手足球檯的球員也相當細膩，設計靈感來自1921年的廣告角色「Groom」，鋁質人偶以手工鑄造，並搭配藝術家親自繪製的服裝，彰顯LV對於細節的要求，讓玩家在遊玩時享受極致奢華感。

▲LV撞球桌、手足球檯。（圖／品牌提供、翻攝自官網LV）

▲手足球檯球員為鋁質，服裝則是藝術家親自繪製而成。（圖／品牌提供）

越來越多精品加入生活用品的行列，潮流至尊Supreme也在近期公開與S&M Bikes共同打造的限量單車，雙方以 1995年的BMX Dirt Bike為藍本，同時注入Supreme經典紅色與人物圖案，定價為美金1,895元（約台幣56,850元）。

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關鍵字：

路易威登, LV, 運動, 遊戲, 疊疊樂, 撞球桌, 手足球檯, Monogram, 老花, Damier, 格紋, Epi, 水波紋, Supreme, 單車
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