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維密將永久關閉250家門市　銷售額大跌「虧損88億」難止血

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▲維密 。（圖／CFP）

▲維多利亞的秘密2019年停辦維密大秀再遇上疫情攪局，將永久關閉在美國和加拿大的250間分店。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

疫情影響波及各大行業，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）自去年（2019）停辦維密大秀聲勢就一路下滑，試圖逆轉品牌形象也屢屢受挫，其母公司L Brands（LB）最新發出聲明，將永久關閉在美國和加拿大的250間分店。

▲維密 。（圖／翻攝自維密IG）

▲維密 。（圖／翻攝自維密IG）

▲維密以瘦為美的觀念止步，今年首次請藝人周冬雨與楊冪代言增加帶貨效益。（圖／翻攝自品牌IG）

維多利亞的秘密在1977年創立，成為美國最大的連鎖女性成衣零售店，1995年更開創維密秀，邀請各大超模Karlie Kloss、Kendall Jenner等人走秀，一度把品牌推上巔峰。不過很快「瘦即是美」的刻板印象就過時了，品牌自去年（2019）停辦維密大秀聲勢就一路下滑，今年動作頻頻試圖扭轉形象，在最新一季廣告中，就請到多元體型和膚色的模特兒出鏡以示轉型決心，甚至在大中華區代言人選擇藝人楊冪與周冬雨，這不僅顛覆以往性感印象，也是品牌首次捨棄超模改請藝人代言，都被外界揣測是想增加帶貨效益。

▲維密 。（圖／CFP）

▲新冠疫情攪局，維密今年第一季的銷售額就下降了37%，連續三季都是虧損。（圖／CFP）

再加上新冠疫情攪局，今年第一季的銷售額就下降了37%，連續三季都是虧損，並且外媒指出維密虧損高達88億台幣，總銷售額跌了46%。母公司L Brands（LB）也宣佈：「將永久關閉在美國和加拿大的250間分店，這可能只是一個開始。」據悉，維密在全美約有1100家門市，L Brands此前已與私募股權公司Sycamore Partners達成協議，決定以約5億元美金（約台幣149億元）將零售商私有化，但因為新冠疫情爆發，該公司在5月初草草退出協議，讓轉手計劃徹底泡湯。

另外，因人流恢復大不如前，維密也將關閉集中在商場的50家Bath＆Body Works門市，不過好在趕上洗手類產品熱潮，在線銷售有逆勢成長跡象，比去年增長了85%，預計今年消毒產品將增長到3億美元（約台幣89億元）商機。同時，英國大型服裝零售商French Connection也因銷售額大幅度下降，短期內無法維持正常營運，正在尋找新的投資人注入資金，否則也將面臨破產危機。

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關鍵字：

維多利亞的秘密, 維密, Victorias Secret, 關店, 新冠, 疫情, 武漢, 肺炎, 大中華區, 代言人, 楊冪, 周冬雨
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