貝克漢一家活廣告　女兒穿730元慈善衣致敬醫護、他秀12萬帝舵表

▲哈珀穿上為英國NHS募款的慈善彩虹T恤，搭配牛仔褲與adidas拖鞋玩耍。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢家8歲小千金哈珀（Harper Seven Beckham）不是第一次穿彩虹圖案的童裝，但這次是她最喜歡的一件！媽媽維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）分享兩張她穿上為NHS（英國保健署）募款的慈善彩虹T恤，搭配牛仔褲與adidas拖鞋開心玩耍的照片，表達對抗新冠肺炎的第一線醫療人員的敬意。

▲哈珀在庭院開心玩鞦韆。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

新冠肺炎爆發以來，從英國路易小王子蓋彩虹小手印開始，人們不斷以彩虹意象表達對抗疫英雄的感謝，近期由慈善單位發起的彩虹T恤在名人圈爆紅，一道簡單的彩虹圖案搭配THANK YOU字樣，道盡對醫護人員的感激之情，一件約售台幣730元，希望能募得超過1億8000萬元善款，捐助NHS支持抗疫人員。

▲英國設計師Stella McCartney Kids，春夏童裝推出許多彩虹元素款式。（圖／Bungo minimall提供，以下同）



▲Stella McCartney Kids彩虹星星有機棉上衣2,280元。



哈珀獻愛不落人後，立刻穿上慈善彩虹T恤亮相，巧合的是她的愛牌—英國設計師品牌Stella McCartney Kids，今年春夏也有許多彩虹元素的設計，台灣複合式童裝網站Bungo Minimall引進彩虹圖案機棉T恤、滿版彩虹短褲、浪漫長洋裝與泳裝，不僅可愛，也呼應致敬醫護的風潮。

▲貝克漢在戶外品酒，不忘秀他代言的帝舵表Black Bay P01腕錶，126,500元。（圖／翻攝davidbeckham IG）



居家防疫期間，貝克漢一家無法當空中飛人四處出席活動，但一家之主貝克漢仍不忘替代言品牌宣傳，他在戶外悠哉品酒，同時秀出126,500元的帝舵表（Tudor）Black Bay P01腕錶，把握機會宣傳一下。

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