fb ig video ETtoday search mobile

貝克漢一家活廣告　女兒穿730元慈善衣致敬醫護、他秀12萬帝舵表

>

▲▼貝克漢女兒Harper 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲哈珀穿上為英國NHS募款的慈善彩虹T恤，搭配牛仔褲與adidas拖鞋玩耍。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢家8歲小千金哈珀（Harper Seven Beckham）不是第一次穿彩虹圖案的童裝，但這次是她最喜歡的一件！媽媽維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）分享兩張她穿上為NHS（英國保健署）募款的慈善彩虹T恤，搭配牛仔褲與adidas拖鞋開心玩耍的照片，表達對抗新冠肺炎的第一線醫療人員的敬意。

▲▼貝克漢女兒Harper 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲哈珀在庭院開心玩鞦韆。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

新冠肺炎爆發以來，從英國路易小王子蓋彩虹小手印開始，人們不斷以彩虹意象表達對抗疫英雄的感謝，近期由慈善單位發起的彩虹T恤在名人圈爆紅，一道簡單的彩虹圖案搭配THANK YOU字樣，道盡對醫護人員的感激之情，一件約售台幣730元，希望能募得超過1億8000萬元善款，捐助NHS支持抗疫人員。

▲▼ Stella McCartney Kies 。（圖／bungominimall提供）

▲英國設計師Stella McCartney Kids，春夏童裝推出許多彩虹元素款式。（圖／Bungo minimall提供，以下同）

▲▼ Stella McCartney Kies 。（圖／bungominimall提供）
▲Stella McCartney Kids彩虹星星有機棉上衣2,280元。

哈珀獻愛不落人後，立刻穿上慈善彩虹T恤亮相，巧合的是她的愛牌—英國設計師品牌Stella McCartney Kids，今年春夏也有許多彩虹元素的設計，台灣複合式童裝網站Bungo Minimall引進彩虹圖案機棉T恤、滿版彩虹短褲、浪漫長洋裝與泳裝，不僅可愛，也呼應致敬醫護的風潮。

▲▼貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）▲▼貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢在戶外品酒，不忘秀他代言的帝舵表Black Bay P01腕錶，126,500元。（圖／翻攝davidbeckham IG）
 

居家防疫期間，貝克漢一家無法當空中飛人四處出席活動，但一家之主貝克漢仍不忘替代言品牌宣傳，他在戶外悠哉品酒，同時秀出126,500元的帝舵表（Tudor）Black Bay P01腕錶，把握機會宣傳一下。

►貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美
►3步驟神補救「過期票券」　手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！


 ★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 哈珀, 彩虹, Stella McCartney, Tudor, 帝舵表
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

Melody超怕短筒雨鞋顯腳大　熱褲搭長靴露美腿才是王道

Melody超怕短筒雨鞋顯腳大　熱褲搭長靴露美腿才是王道

黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女

黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些 貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美 這雙喬丹鞋要1677萬元！　蘇富比網拍Air Jordan 1創史上最高天價 Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷 60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去 曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分 王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面