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孔曉振微性感卡伯爵團拍C位　同框吳恬敏秀女力

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▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵邀傑出女性Arianne Philips（圖／左起）、Carineh Martin、Cynthia Erivo、陳漫、孔曉振、Shiva Safai、Olivia Palermo、Balqees Fathi、吳恬敏一同戴上Limelight Gala鑽錶秀女力。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）為展現旗下Limelight Gala系列腕錶的獨特風格，邀請10位擁有非凡事業、體驗精彩旅程的10位女性，共同演繹錶款的迷人魅力，當中包括大陸知名攝影師陳漫，並由她掌鏡拍攝形象大片，但眾人合體獨缺金球獎影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain），於是由品牌亞太區品牌大使、南韓女星孔曉振佔據C位（中央位置），而新面孔的台裔美籍女星吳恬敏則排到了最旁邊。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲孔曉振佩戴伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕錶，1,420,000元。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）
▲台裔美籍女星吳恬敏是伯爵新面孔。

私下穿搭很有時髦村姑感的孔曉振，換上華服、戴上伯爵珠寶與腕錶，立刻變身超級巨星。她在伯爵的女力團體照中，敞開襯衫透出蕾絲內裡，加上無敵燦爛的笑容，立刻聚焦，而她的獨照則換上細肩帶黑色洋裝，搭配Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕錶，小露性感很迷人。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵品牌摯友、金球獎影后潔西卡雀斯坦單獨入鏡。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）
▲大陸攝影師陳漫長髮半遮面拍伯爵形象照。

一同參與伯爵女力大片還包括以《菜鳥新移民》走紅的台裔美籍女星吳恬敏、大陸攝影師陳漫、演員Cynthia Erivo、身兼伊朗模特與女企業家身分的Shiva Safai、阿拉伯歌手Balqees Fathi、推動慈善改變紅毯話題的RAD組織共同創辦人Arianne Phillips與Carineh Martin、「紐約第一名媛」Olivia Palermo，而女星潔西卡雀斯坦未參與團拍，僅單獨入鏡。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲義大利超模莉莉奧爾德里奇（由左至右）、女星娜歐咪史考特與贊達亞科爾曼擔綱演出寶格麗廣告大片。（圖／寶格麗提供）

寶格麗珠寶形象照也打團體攻勢，由「茉莉公主」娜歐咪史考特（Naomi Scott）、「蜘蛛女」贊達亞科爾曼（Zendaya）與超模莉莉奧爾德里奇（Lily Aldridge），共同演繹主題「MAI TROPPO」（永遠不嫌多），在羅馬古蹟留下一幅幅色彩濃郁、奢華無比的時尚大片。

關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 孔曉振, 潔西卡雀斯坦, 陳漫, 吳恬敏
fashion.net

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