木村心美＆光希一起居家健身！爆燃脂5動作練出緊實腹肌

木村心美和木村光希先後出道，高顏值與神才華，更是完美複製爸爸木村拓哉和媽媽工藤靜香，被日本譽為怪物新人、最強新二代！

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姊姊心美有著稚嫩臉蛋與空靈氣質，讓她剛出道就被DIOR欽點為日本品牌大使。而妹妹光希活潑好動，是時尚圈的寵兒，雖然姊妹有著截然不同的形象，但可愛又率真的互動是頻頻對螢幕前的你我放電，無限圈粉呀！

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這次有著運動習慣的妹妹光希，就找了姊姊心美一起居家健身。光希專業爆燃脂的健身動作，可是讓心美頻頻哀號呢！話不多說，讓我們一起看看她們合體都做了哪些運動吧～

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木村光希核心運動1：高低棒式

這個動作可以鍛鍊全身的平衡，還可以用到大量腹部核心肌群的力量。新手我們可以單純維持棒式姿勢即可，做到力竭再休息。進階版我們可以加入高低變化，先用雙手手軸稱地，再交替輪番將手伸直，變成高棒式。

木村光希也分享，如果只能讓她選一個運動來做，那絕對是棒式！棒式可以基本，也可以超多變化，像是她這樣的轉體棒式則可以有效鍛鍊到側身線條，讓整體曲線更明顯好看。

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木村光希核心運動2：驢子踢腿

驢子踢腿是練出蜜桃臀的必備動作！它可以有效訓練到臀部肌肉、提高臀線，讓屁股更翹更飽滿外，視覺上也會拉長腿部比例唷！動作時我們呈跪姿並雙手掌稱地，記得背部要維持水平（避免覺得腰部不適），接著慢慢往天花板踢腿。

木村光希核心運動3：仰臥起坐

仰臥起坐對於瘦肚子、練腹肌很有效果，但木村光希會在之中加入更多變化，讓腹部更快速變緊實。她的整個練腹肌流程是「先做兩次轉體仰臥起坐，再加入空中俄羅斯轉體」，運動強度相對高，但腹肌線條會快狠準被虐出！

>> 右滑至第二張影片～可以看木村光希的示範動作唷！

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木村光希核心運動4：抱啞鈴俄羅斯轉體

接著是抱啞鈴的俄羅斯轉體。對於新手來說我們可以先不準備重量，徒手來做轉體運動。轉體時盡可能地雙腿併攏抬起，整體上除了練到腹部核心，也會提升肌耐力。

進階版我們可以和木村心美一樣，手持負重（啞鈴、球、裝水寶特瓶都可以），腳跟著地固定後，抱著負重左右轉體，此外動作的過程中，雙腿儘量保持穩定，不要隨著身體擺動。

木村光希核心運動5：反手撐體

最後這個動作可以說是簡單版的引體向上，不過需要透過輔具協助，建議在健身房、有專業人員在旁邊時再做唷！而這個動作透過雙手反拉槓，手臂用力將身體往上抬起，能有效鍛鍊到手臂和背部，創造出性感零贅肉的一字肩膀。

以上核心動作都學起來嗎？趁著疫情間窩在家時間變長，讓我們一起悄悄變瘦變苗條吧！

文／美人圈 圖／翻攝自popsugar.com、IG@koki、@cocomi_553_official

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