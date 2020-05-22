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凍齡雙女神孫芸芸、金喜愛隔空撞包　卻都不知道「這樣背」才最時髦

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記者王則絲／台北報導

曾經因為一張與女兒的合照登上外媒版面的名媛孫芸芸，42歲仍看起來像女兒的姐姐；飾演《夫婦的世界》靈魂主角的金喜愛更狂，53歲出演大尺度鏡頭，保養得宜的少女體態令人看傻了眼。近日兩位凍齡美魔女一同在IG曬出同款包，展現出時髦眼光的默契。

▲金喜愛、孫芸芸撞包。（圖／翻攝自IG）

▲金喜愛、孫芸芸撞包。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸、金喜愛隔空撞包。（圖／翻攝自IG@heeae_official、@aimeeyunyunsun）

孫芸芸和金喜愛身上的包款為英國時裝品牌Alexander McQueen 2020春夏的全新包款「The Story Shoulder Bag」，在簡約的方形掀蓋包型之中加上了編織感細節。孫芸芸穿上一身豹紋連身短褲大秀纖細美腿，搭配最新火熱話題款GENTLE MONSTER X JENNIE的聯名墨鏡，背上Alexander McQueen手袋增添帥氣氛圍，營造出她經典的辣媽名媛風範；金喜愛以她的知性女人味最吸引人，利用駝色大衣與牛仔褲穿出休閒優雅風，背起手袋則多了分幹練氣質，中和甜美的外型。

▲金喜愛、孫芸芸撞包。（圖／翻攝自IG）

▲「The Story Shoulder Bag」，定價2,510美金。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen、官網，以下同）

Alexander McQueen這款「The Story Shoulder Bag」是由今年早春新推出的「The Story」系列演變而來，保留了長方形的外型，將皮革背帶改為金屬鍊帶，且本系列最大的特色為前方金屬手把扣，除了作為點綴，將四隻手指穿入並托著包包，才是最時髦的背法！

▲金喜愛、孫芸芸撞包。（圖／翻攝自IG）

▲Alexander McQueen早春「The Story」包款。

因為演活了《夫婦的世界》池善雨一角，金喜愛可說是到達演藝事業的新高峰，近期還登上了韓版《ELLE》雜誌6月號封面，以黑色平口背心以及細肩小洋裝造型詮釋Tiffany & Co.珠寶首飾，露出纖細的手臂和鎖骨線條，性感指數破表。

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關鍵字：

孫芸芸, 金喜愛, 撞包, Alexander McQueen, 登封, 凍齡, 女神, 夫婦的世界
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