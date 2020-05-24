IU平價穿搭掀熱議！夏季大勢「柔霧粉藍」背心竟800元有找

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU李知恩清純風格是不少女孩的仿效對象，日前她PO出對鏡子自拍的美照，身穿大勢柔霧粉藍色針織上衣，活力的夏季搭配成為亮點，也被眼尖網友發現，衣著出自平價快時尚ZARA，竟然800元台幣有找。

在 Instagram 查看這則貼文 VEDI VERO (베디베로)（@vedivero）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 1:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 VEDI VERO (베디베로)（@vedivero）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 下午 7:14 張貼

IU演歌雙棲站穩一線女星地位，日前參與義韓混血墨鏡品牌VEDI VERO形象照拍攝，更盡責PO出自拍美照帶貨，畫面中IU招牌小臉與復古的寶藍色鏡片相佐，幾乎遮住IU的大半張臉，不過絲毫不妨礙精緻五官。然而粉絲重點不在此，視線向下看，為呼應墨鏡色彩，IU私服選擇了baby blue針織上衣，柔霧粉藍色更是將她的白皙膚色發揮至極，運用粗肩帶設計突顯手臂纖細線條；此外，上衣的針織材質與不規則的花瓣圖案，頗有春夏交接的活力氣息，再以撞色刺繡形式展開，整體造型十分可愛。

▲IU 花朵針織刺繡背心出自快時尚品牌ZARA，售價親民約台幣750元。（圖／翻攝自品牌官網、IU IG）

隨後也被眼尖網友發現，IU這款花朵針織刺繡背心原來相當平價，出自快時尚品牌ZARA，售價僅台幣750元連小資女也能輕鬆入手，無論是仿照IU在下身搭配白色高腰長褲，或是像模特兒以同色針織外套輔助腳踩黑色高筒靴，任意切換率性與甜美造型都相當加分。同時，IU也十分擅長營造色彩簡潔的穿搭，剛度過27歲生日的她，在演唱時換上白色短洋裝，復古的蓬鬆袖口設計宛如公主，而不規則裙襬收尾更增添仙氣，一舉一動都電暈在場粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 下午 9:59 張貼





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