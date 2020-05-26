范冰冰瘦身只需兩動作！網友實測一周腰圍馬上少3cm

范冰冰最近在微博曬出自己運動後的照片，表示夏天到了正在減肥，而就有網友實測靠范冰冰減肥法，竟然持續做一周腰圍就可以小3cm，還能練出馬甲線！趕快一起來看看范冰冰都是怎麼瘦的！

范冰冰有氧運動：鄭多燕小紅帽跳一遍

范冰冰的第一個運動就是超紅的鄭多燕！鄭多燕的小紅帽是很簡單的入門有氧運動，而且結合些許肌耐力運動，燃燒脂肪的同時能順便增加肌耐力，很適合剛開始鍛鍊的人做～不過有健身教練表示，如果在家做鄭多燕，一定要記得穿上運動鞋，避免膝蓋和踝關節受傷！而范冰冰也表示自己在跳鄭多燕之前，還會再多做45分鐘的有氧運動～

范冰冰瘦身運動1：捲腹

做完鄭多燕之後，范冰冰會再搭配兩個核心運動～第一個就是捲腹！一開始先平躺在地上，雙膝屈起與肩同寬，雙手向上緊握，接著以腹部發力，將背部向上提拉～這一步在做的時候要注意，腰部、臀部不要離開地面，肩膀也不要縮起，這樣才能夠確實的運動到整個腹部肌肉～這一組動作每天做20次。

范冰冰瘦身運動2：平板支撐

第二個核心運動就是大家都不陌生的平板支撐！這組運動不只可瘦小腹、也能順便訓練臀部肌肉，還能順便運動到手臂脂肪～首先以前臂撐地，雙腳腳尖點地，注意做這個動作時，脖子、腰臀不要抬起，從肩膀到腳尖需要呈現一直線狀態才不會受傷！這組動作范冰冰堅持了4分鐘，不過如果是剛開始運動的女孩可以以1分鐘為目標，慢慢遞增～所有核心都做完之後，范冰冰表示自己還會搭配拉筋、按摩，舒展緊繃的筋骨肌肉！

文／美人圈 圖／翻攝自微博@范冰冰、小紅書@嗨起來的小倉鼠、popsugar.com

【延伸閱讀】

肩胛骨外翻造成「虎背圓肩」超顯胖！網紅教練4招開肩運動，打擊斜肩駝背，練出蝴蝶背



瘦小腹必做！網美教練超強4步「毛巾操」，下腹、腰側贅肉立消，二周見腹肌線



沒有你我也可以很好！周揚青曬短裙辣照甩情傷，對比過去狠瘦20kg，超狂減肥食譜公開



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。